Без новых аккаунтов на Android: WhatsApp анонсировал изменения

Мессенджер WhatsApp скоро не будет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов. Компания более не работает над продуктами для операционных систем, Android 2.3.7 и iOS 7, а также их более ранних версий, поэтому в любой момент какие-либо функции могут перестать работать.

Мессенджер WhatsApp скоро не будет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

По имеющимся данным, пользователи Nokia S40 с 1 января больше не могут создавать новые аккаунты, однако продолжать пользоваться мессенджером при наличии учетной записи пока можно. С 1 февраля эти изменения коснутся также пользователей Android 2.3.7 и iOS 7, а также их более ранних версий.

При этом отмечается, что компания более не работает над продуктами для этих операционных систем, поэтому в любой момент какие-либо функции могут перестать работать, передает ФАН.

В октябре прошлого года представители мессенджера WhatsApp подтвердили, что недавно в нем была найдена уязвимость, позволяющая хакерам захватить приложение и учетную запись пользователя.

Совершить запрещенные действия злоумышленники могли при ответе пользователя на входящий видеовызов. Это касалось как поклонников Android, так и iOS. Для «захвата» приложения и учетной записи хакеры могли использовать зараженный протокол RTP, захватывающий динамическую память WhatsApp.

Пробел в системе безопасности был найден еще в конце августа 2018 года, и к 28-му сентября проблема была решена. Как уверяют представители компании, доказательств использования подобной системы взлома нет. Проблему обнаружил один из исследователей безопасности Google

Дело в том, что в старых версиях мессенджера угроза взлома остается. Защитить свой гаджет можно, обновив приложение.

Месяцем ранее сооснователь WhatsApp Брайан Эктон дал интервью изданию Forbes в котором рассказал, что причиной его ухода из Facebook стало нежелание монетизировать мессенджер, на чем настаивал основатель соцсети Марк Цукерберг

Facebook неохотно согласился на оконечное шифрование, встроенное в WhatsApp, что для Эктона было необходимым условием, обеспечивающим приватность пользователей, передает НСН.

В своем интервью Брайан Эктон несколько раз называет себя «продажным» и критически оценивает свои действия. По его словам, он и другой основатель мессенджера Ян Кум согласились продать WhatsApp Цукербергу в 2014 году, так как он предложил огромную сумму денег: «Он сделал нам предложение, от которого мы не могли отказаться».

«Я продал приватность своих пользователей за большую выгоду. Я сделал выбор и пошел на уступки. И мне приходится жить с этим каждый день», — заявил Эктон.

Несмотря на то, что приобретение WhatsApp стало одной из самых крупных сделок в Кремниевой долине, Эктон и Цукерберг практически не общались, и сооснователь WhatsApp ничего не может рассказать о его характере. Тем не менее, Эктон признает, что «в Facebook нет плохих людей, но есть очень хорошие бизнесмены».

Умение делать деньги из всего и стало основной причиной разрыва между Эктоном и Цукербергом. Глава Facebook хотел монетизировать мессенджер двумя способами — показывать таргетированные объявления и продавать бизнес-инструменты для общения с аудиторией WhatsApp.

Монетизация никак не вписывалась в философию Брайана Эктона, чей девиз в WhatsApp гласил: «Никакой рекламы, никаких игр, никаких уловок». К сожалению, этот девиз противоречил убеждениям Цукерберга, чьи 98% дохода исходят из рекламных объявлений.

Ранее сообщалось, что WhatsApp стал причиной смерти нескольких десятков человек в Индии. Причиной этому стали сообщения, рассылаемые через мессенджер. В них утверждалось, что отдельные люди являются членами преступных группировок, которые похищают детей.

Несмотря на то, что эти новости были фейковыми, их массовый характер привел к линчеваниям по всей стране — толпа продолжала убивать и калечить невинных, часто записывая жесткие зверства на видео и публикуя их в социальные сети.

Индийское правительство обвинило во всем WhatsApp и призвало мессенджер прекратить распространение дезинформации, которая приводит к смерти людей. WhastApp, в свою очередь, списал проблему на состояние индийского общества.