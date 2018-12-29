Apple запатентовала гнущийся смартфон 

Основной задачей в производстве пластичных смартфонов является создание прочного и долговечного экрана.
Компания Apple запатентовала модель смартфона, который будет сгибаться в обе стороны в отличие от аналогичных разработок Samsung и Huawei.
Основной задачей в производстве пластичных смартфонов является создание прочного и долговечного экрана, который способен выдержать многочисленные сгибания.
В новом iPhone будет использован OLED-дисплей. По данным портала 91mobiles, сотрудники Apple изобрели специальное полимерное покрытие, которое сделает панель дисплея гибкой и прочной. Разработчики уверены, что это поможет избежать образования трещин и других дефектов.
Несмотря на то, что гнущийся смартфон является инновацией, рентабельность и полезность таких устройств еще не доказана.