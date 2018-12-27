Sony представляет наушники WH-1000XM3 с шумоподавлением нового уровня

Беспроводные наушники WH-1000XM3 оснащены передовой системой шумоподавления с новейшим HD-процессором QN1 (HD Noise Canceling Processor QN1), который обеспечивает не только подавление различных шумов, но также и потрясающее качество звука.

Эти наушники отлично подходят для полетов или поездок в метро, т. к. они имеют функцию Оптимизации по атмосферному давлению (Atmospheric Pressure Optimizing), которая позволяет характеристикам шумоподавления адаптироваться к большой высоте или под землей с помощью датчиков давления окружающего воздуха и, соответственно, оптимизировать шумоподавление.

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Режим быстрого внимания Quick Attention Mode позволяет вам услышать, что происходит вокруг вас, не снимая наушников. Прикоснитесь рукой к правой чашке наушника, чтобы мгновенно уменьшить громкость музыки — это позволит быстро отвечать окружающим. Например, в самолете можно заказать напиток, не снимая наушников. Существуют и другие способы управления звуком: проведите пальцем по сенсорной панели на правой чашечке, чтобы увеличить/уменьшить громкость или переключить композицию.

В данной модели также есть функция, которая позволяет включить шумоподавление без подключения к устройству — идеальный вариант, если вы хотите избавиться от шума, но при этом не слушать музыку. Например, вы можете спокойно отдохнуть во время дальнего перелета или работать в офисе в тишине.

Они очень удобны для ношения благодаря более глубокой чашечке и утолщенной обивке оголовья. Наушники можно сложить для компактной перевозки. В комплект входит стильный футляр из ткани, который придется по вкусу тем, кому важен стиль, а сами наушники предлагаются в новых привлекательных цветовых решениях: черный или платиновый серебристый с золотистыми элементами.

Наушники работают до 30 часов в режиме шумоподавления и подключения BLUETOOTH®. Кроме того имеется удобная функция быстрой зарядки — Quick Charging, которая обеспечивает 5 часов работы в беспроводном режиме после 10 минут зарядки с помощью USB-порта типа C™ (применяется сейчас во всех современных устройствах, включая iPhone).