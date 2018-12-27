Sapphire представила карту Nitro+ Radeon RX 590

Компания Sapphire Technology готовит к выпуску ещё одну видеокарту на базе 12-нанометрового графического чипа Polaris 30. Новинка называется Nitro+ Radeon RX 590 и, по сути, станет эволюционным развитием Nitro+ Radeon RX 580. Карта получила сходную систему охлаждения и печатную плату. Обдув осуществляется двумя вентиляторами, которые работают в паре с алюминиевым радиатором на тепловых трубках.

Ускоритель оснащён 2304 потоковыми процессорами и 8 ГБ видеопамяти GDDR5 c 256-битной шиной. Чип функционирует на частоте до 1560 МГц в boost-режиме, частота видеопамяти равняется 8,4 ГГц. Разъёмы включают в себя по два HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, а также одиночный разъём DVI-D. Дополнительное питание подаётся по 6— и 8-контактным разъёмам.

Сроки выхода видеокарты в Европе пока не уточняются, но, скорее всего, она появится там после Нового года. Предполагаемая стоимость составляет порядка 280 евро (чуть больше 22 тысяч рублей).

Напомним, что ранее в сети были опубликованы изображения Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition, а чуть позже она появилась в продаже, хотя и ненадолго.