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Sapphire представила карту Nitro+ Radeon RX 590 

Игромания.ру 9 часов назад
Фото: Игромания.ру
Компания Sapphire Technology готовит к выпуску ещё одну видеокарту на базе 12-нанометрового графического чипа Polaris 30. Новинка называется Nitro+ Radeon RX 590 и, по сути, станет эволюционным развитием Nitro+ Radeon RX 580. Карта получила сходную систему охлаждения и печатную плату. Обдув осуществляется двумя вентиляторами, которые работают в паре с алюминиевым радиатором на тепловых трубках.
Ускоритель оснащён 2304 потоковыми процессорами и 8 ГБ видеопамяти GDDR5 c 256-битной шиной. Чип функционирует на частоте до 1560 МГц в boost-режиме, частота видеопамяти равняется 8,4 ГГц. Разъёмы включают в себя по два HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, а также одиночный разъём DVI-D. Дополнительное питание подаётся по 6— и 8-контактным разъёмам.
Сроки выхода видеокарты в Европе пока не уточняются, но, скорее всего, она появится там после Нового года. Предполагаемая стоимость составляет порядка 280 евро (чуть больше 22 тысяч рублей).
Напомним, что ранее в сети были опубликованы изображения Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition, а чуть позже она появилась в продаже, хотя и ненадолго.
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