Смартфоны Samsung и iPhone подешевели в России. Новые цены

В преддверии Нового года российские продавцы снижают цены на флагманские модели смартфонов Samsung и iPhone. В некоторых случаях размеры скидок достигают 40 процентов, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка.

Так, например, Samsung Galaxy S9 издание называет оптимальным с точки зрения соотношения цены и качества. С момента старта продаж аппарат упал в цене с 60 до 35 тысяч рублей.

Снизились цены и на конкурирующие товары — в частности, большой iPhone XS Max c 64 гигабайтами памяти, который появился в России по цене 97 тысяч рублей осенью этого года, теперь можно купить дешевле 80 тысяч.

В свою очередь, данные "Яндекс. Маркета" свидетельствуют о падении цен и на iPhone XR. В базовой конфигурации с 64 гигабайтами постоянной памяти смартфон стоит от 54 тысяч рублей — более чем на 10 тысяч рублей дороже, чем на старте продаж.

Отметим, что аппараты именитых производителей не выдерживают ценовой конкуренции с китайскими смартфонами. Так, самый мощный на сегодняшний день смартфон Lenovo Z5 Pro, уделывающий в тестах AnTuTu все известные гаджеты, обойдется покупателям в 43-45 тысяч рублей за максимальную версию с 12 гигабайтами памяти. Примерно столько же в России стоит и новейший OnePlus 6T в максимальной конфигурации 8/256 гигабайт.