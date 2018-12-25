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Xiaomi собрала восьмиметровую елку из своих смартфонов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Компания Xiaomi соорудила восьмиметровую рождественскую елку-экран из смартфонов и вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Как сообщил портал TechGenYZ, дерево собрали из множества смартфонов Mi Play, создав тем самым "самую большую технологическую елку". Составленные вместе смартфоны представляют собой большой работающий экран. В компании отмечают, что самая большая сложность заключалась в том, чтобы обеспечить их стопроцентную синхронизацию, поскольку задержку в 0,04 секунды с включением аппаратов можно заметить невооруженным глазом.
Ранее компании Xiaomi уже доводилось попадать на страницы Книги рекордов Гиннесса. Осенью этого года сотрудники ее филиала в Индии составили мозаику из 9690 ламп белого и оранжевого цвета в виде огромного логотипа Xiaomi. Теперь они придумали рождественскую елку из смартфонов, и опять оказались в этом издании.
Xiaomi Corporation была основана в апреле 2010 года. В настоящее время она занимает шестое место в мире и четвертое в Китае по объему производства и продаж смартфонов. Символ Xiaomi — заяц в шапке-ушанке с красной звездочкой и с красным пионерским галстуком на шее. Его сейчас хорошо знают в России. В марте 2018 года Xiaomi впервые поднялась на первое место в нашей стране по продажам в интернет-магазинах, а в мае открылся ее 60-й магазин для российских потребителей.
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Гаджеты , Наука и техника
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