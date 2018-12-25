Xiaomi собрала восьмиметровую елку из своих смартфонов

Компания Xiaomi соорудила восьмиметровую рождественскую елку-экран из смартфонов и вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Yes, it's made up of 1,008 Mi Play smartphones! Xiaomi achieved the largest animated mobile phone mosaic certified by the Guinness World Records! RT if you like this Christmas gift from Xiaomi. #NoMiWithoutYou #ThanksMiFans pic.twitter.com/DFyO0Jqv05— Mi (@xiaomi) 24 декабря 2018 г. Как сообщил портал TechGenYZ, дерево собрали из множества смартфонов Mi Play, создав тем самым "самую большую технологическую елку". Составленные вместе смартфоны представляют собой большой работающий экран. В компании отмечают, что самая большая сложность заключалась в том, чтобы обеспечить их стопроцентную синхронизацию, поскольку задержку в 0,04 секунды с включением аппаратов можно заметить невооруженным глазом.

Ранее компании Xiaomi уже доводилось попадать на страницы Книги рекордов Гиннесса. Осенью этого года сотрудники ее филиала в Индии составили мозаику из 9690 ламп белого и оранжевого цвета в виде огромного логотипа Xiaomi. Теперь они придумали рождественскую елку из смартфонов, и опять оказались в этом издании.

Xiaomi Corporation была основана в апреле 2010 года. В настоящее время она занимает шестое место в мире и четвертое в Китае по объему производства и продаж смартфонов. Символ Xiaomi — заяц в шапке-ушанке с красной звездочкой и с красным пионерским галстуком на шее. Его сейчас хорошо знают в России. В марте 2018 года Xiaomi впервые поднялась на первое место в нашей стране по продажам в интернет-магазинах, а в мае открылся ее 60-й магазин для российских потребителей.