Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»

Обновление iOS лишило владельцев айфонов связи и интернета

Предновогодний патч для операционной системы iOS преподнес владельцам iPhone не очень приятный подарок. Судя по многочисленным гневным сообщениям пользователей, смартфоны от Apple перестали звонить и выходить в интернет.

«Нет сигнала»

Обновление iOS 12.1.2 должно было стать очередным небольшим апдейтом операционной системы, призванным убрать мелкие недочеты. Тем не менее, установка новой прошивки не только не помогла владельцам iPhone, но и ухудшила ситуацию — пользователи по всему миру жалуются, что их смартфоны перестали звонить и ловить интернет-сигнал, превратившись, по сути, в высокотехнологичные «кирпичи».

Этот апдейт был выпущен с целью исправить проблемы в работе iPhone в Турции , но после его выхода с проблемами столкнулись жители и других стран. Как стало известно, обновление доступно для владельцев практически всего модельного ряда — от iPhone 5S до iPhone XS.

«Спасибо Apple за подарок на Рождество… с тех пор, как я обновил свой iPhone до iOS 12.1.2 я не могу поймать сигнал своего оператора связи. Я перезагрузил устройство и теперь не могу его активировать. Сигнала нет. Вам нужно срочно это исправить!» — пишет пользователь Twitter по имени Алекс.

«Я проверил на себе — связи нет. Как только покидаешь зону Wi-Fi, в руке оказывается кирпич. Если у вас iPhone, то я НЕ РЕКОМЕНДУЮ обновляться до iOS 12.1.2», — соглашается пользователь @albertamtgpros.

Когда пользователи обращаются к техподдержке компании с вопросом, что им делать в такой ситуации, сотрудники рекомендуют включить и выключить смартфон, а также передачу данных на устройстве. Сообщается, что эти меры не имеют должного эффекта и не спасают пользователей.

@AppleSupport I updated to ios 12.1.2 and now I cant call or text / receive calls or texts, what do I do?!?!?!?!?!?,? pic.twitter.com/qjUIqMQors— han cman (@oddhannah) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

Известно, что патча, исправляющего эту проблему, пока не существует. Apple также не выпустила официальный комментарий по этой проблеме, но уже тестирует бета-версию iOS 12.1.3, которая, вероятно, поможет рассерженным пользователям.

По данным портала MacRumors, Apple выпустила обновление iOS 12.1.2 «в спешке», так как в нем содержатся некие изменения, способные повлиять на ситуацию с патентом Qualcomm в Китае.

Напомним, в декабре китайский суд постановил запретить продажу семи моделей смартфонов Apple — iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Причиной этому стал тот факт, что американская компания нарушила патентные права производителя процессоров и микросхем Qualcomm, что и привело к изъятию гаджетов из продажи в Китае.

Вскоре после этого такое же решение вынес суд в Германии. Из-за нарушения патентов там запретили продажу пяти моделей iPhone

Не исключено, что Apple пыталась как можно скорее разрешить этот кризис и выпустила обновление, не завершив необходимые тесты. В любом случае, за спешку компании теперь придется расплачиваться ее клиентам.

Крах не за горами

В этом году Apple явно не справилась с планкой, которую сама же себе установила. Несмотря на то, что в 2018 году «яблоко» стало первой в мире компанией, чья рыночная капитализация достигла $1 трлн, продажи новых iPhone оставляют желать лучшего.

Кроме того, за последние пару месяцев акции Apple потеряли в цене 25%.

Предпосылок для этого несколько. Прежде всего, это касается айфонов — основного продукта Apple. В этом году новые модели iPhone не смогли удивить даже самых преданных фанатов — это были лишь слегка улучшенные гаджеты образца прошлого года. Эксперты полагают, что и в следующем году айфоны не совершат крупного технологического прорыва, а значит спрос на них так и не вырастет.

Нельзя сбрасывать со счетов и ближайших конкурентов Apple, которые никогда не дремлют. Речь идет о китайских вендорах, чья продукция почти не уступает в качестве американскому производителю, зато стоит в несколько раз дешевле.

Аналитики предполагают, что в будущем году китайские бренды заберут себе весомую долю рынка мобильных устройств, из-за чего финансовое положение Apple ухудшится дополнительно.

Тем не менее, у компании остается шанс остаться на плаву даже при самом худшем сценарии. По словам аналитика Рэя Ванга из Constellation Research, Apple совершенно правильно переключает фокус своего внимания с продуктов на доход от многочисленных сервисов, что в долгосрочной перспективе сыграет компании на руку.