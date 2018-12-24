Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei

2018 год выдался насыщенным для мобильной индустрии. За год вышло немало необычных устройств, китайцы начали думать о качестве камер в своих аппаратах, а «Яндекс» внезапно стал производителем железа. При этом производители потеряли всякий стыд и начали повышать ценники на свои телефоны — у каждого из них теперь есть в модельном ряду телефон за тысячу долларов. «Лента.ру» рассказывает о трендах 2018 года и вспоминает главные смартфоны.

Тренд года

Выход iPhone X породил целую армию клонов с подобием того самого выреза в верхней части экрана, подборку которых «Лента.ру» делала еще в 2017 году. В этом году тренд лишь усилился, но к нему добавился еще один — попытка найти замену «моноброви».

В поисках оригинального решения происходило что-то дикое, при том что все уже привыкли к вырезу в экране и научились делать его практически незаметным. Первыми отличились Vivo (дочка BBK), которые показали на MWC 2018 концепт-фон Apex с выезжающей камерой. Строго говоря, до этого был еще один концепт, но он был совсем странным и выглядел как собранная в спешке поделка. Вышедший летом Vivo Nex стал продолжением идей тех концептов, но уже в готовом для продажи продукте. А под конец года компания показала еще более безумный Nex 2 с двумя экранами и лишь основной камерой. Предполагается, что если пользователь хочет сделать селфи, то ему нужно перевернуть телефон и пользоваться вторым дисплеем.

Другая дочка BBK — Oppo — пошла схожим путем, но вместо отдельной выдвижной камеры в Find X сделала целый выезжающий модуль. В нем находятся все датчики, сканер лица, фронтальная и основная камеры. То есть при повседневном использовании этот механизм будет ездить туда-сюда чуть ли не каждые 30 минут и в итоге изнашиваться. Добавить к этому пыль, которая забивается во все щели, и весь это «великолепный» и «роскошный» дизайн (как его называли обзорщики) сводится на нет необходимостью постоянно протирать аппарат.

Третий вариант этой идеи показала Xiaomi, и нельзя сказать, что получилось лучше. Mi Mix3 выполнен в форм-факторе слайдера, при котором задняя крышка целиком ездит по рельсам вверх-вниз, а пользователь должен вручную ее сдвигать, чтобы активировать сканер лица. Ровно такая же система установлена и в Honor Magic 2, который показали за неделю до смартфона Xiaomi. Мало того что наличие такого механизма здорово сокращает время службы телефона, так из-за этого он лишается влагозащиты, а постоянная необходимость двигать крышку для запуска сканера лица повышает вероятность выронить смартфон или просто сломать его.

Венцом инженерной мысли стал вынос фронтальной камеры в угол экрана. Ради этого пришлось сделать под нее дыру в матрице. И это решение реально может стать более массовым, чем слайдеры и выезжающие камеры, хотя сейчас на рынке всего два смартфона с таким отверстием: Galaxy A8s и Huawei Nova 4. Оба имеют отверстие в левом верхнем углу (у Samsung 6,7 миллиметра, у Huawei — 4,5), из-за чего верхнюю часть дисплея по-прежнему нельзя использовать в полной мере, ведь она занята под статус-бар, ширина которого зависит от диаметра этой дыры. То есть особого выигрыша в полезной площади пользователь не получает, да и какой-либо красоты в этом решении нет. В следующем году будет еще веселее, потому что, по слухам, Samsung планирует вставить таким образом двойную фронтальную камеру. Что мешало сделать ту же «каплю», о которой шла речь в начале этого пункта, и чем это лучше «моноброви» — неясно.

В другие тренды года можно записать моду на удорожание смартфонов. Многие производители перестали стесняться оценивать свои телефоны в 1000 долларов, включая китайцев, которые выпускают Porsche Edition, Lamborghini Edition и прочие «богатые» версии своих устройств. Также увеличилось количество телефонов без 3,5-миллиметрового разъема, и в 2018 году к ним присоединились, например, OnePlus. Те же китайские компании усиленно начали ставить сканер отпечатков пальцев под экран, опередив на этом поприще весь остальной мир. Причем делается это просто ради пометки «мы были первыми», потому что работают эти сенсоры медленнее и менее точно, чем сканера лица.

Huawei Mate 20 Pro

Одной из главных компаний года внезапно стала Huawei. Помимо того что производитель повысил качество бюджетных телефонов, его флагманские смартфоны стали наконец адекватно выглядеть на фоне Samsung и Apple . У них по-прежнему масса проблем с прошивкой, но за камеры им готовы простить практически все.

Huawei Mate 20 Pro многими признан смартфоном с лучшей камерой на рынке. Причем не столько за качества фотографий, которое у Pixel 3 и iPhone Xs порой лучше, сколько за возможности, которые телефон предоставляет пользователю. У смартфона тройная основная камера: главный модуль на 40 мегапикселей с диафрагмой f/1.8, широкоугольный 20-мегапиксельный сенсор и 8-мегапиксельный объектив, который обеспечивает либо трехкратный оптический зум, либо пятикратное цифровое приближение с минимальной потерей качества.

С таким набором стекол можно снимать при любых условиях, начиная от крупных зданий с близкого расстояния на широкоугольный сенсор и заканчивая мелкими объектами в макрорежиме с фокусировкой от 8 сантиметров. Важно и то, что в темноте телефонам Huawei до сих пор нет равных, и конкурировать с ними может лишь Pixel с режимом Night Sight.

Но Mate не тянет на звание лучшего смартфона года. Главная причина — в прошивке EMUI, которая выглядит словно копия одновременно iOS и оболочки Samsung с добавление своих «уникальных» решений. Одним из таких стал динамик внутри разъема USB-C, который звучит откровенно плохо, а при подключении к зарядке практически перестает издавать звук. Возможность беспроводной зарядки у других смартфонов тоже сомнительна, потому что за час работы он может подзарядить другой телефон на несколько процентов, зато сам потеряет 15-20 процентов заряда. И таких «фишек ради фишек», о которых забываешь практически сразу после начала использования, у телефона масса. «Бонусом» российских пользователь при покупке телефона за 77 тысяч рублей получает кучу сторонних приложений, среди которых игры вроде «Говорящего кота» и прочий стыд.

iPhone Xr

iPhone Xr — самый интересный iPhone 2018 года, хоть и состоит в основном из компромиссов. Почти по всем пунктам он проигрывает iPhone Xs и Xs Max, но этот телефон и не конкурент флагманам — его задача в том, чтобы перетянуть владельцев старых устройств на нечто новое. У многих людей после его выхода возникает справедливый вопрос: а почему бы не взять прошлогодний iPhone X, который, на первый взгляд, почти во всем лучше Xr. И это самое большое заблуждение по поводу нового смартфона Apple.

Во-первых, Xr попросту дешевле, и те 4-5 тысяч рублей разницы можно потратить на аксессуары вроде переходника на наушники (которые Apple перестала класть в комплект), беспроводную зарядку, чехлы и прочее. Во-вторых, камера Xr на несколько голов лучше чем у X. Главная проблема «десятки» заключается в частых засветах снимка, что полностью исправили в новых Xr и Xs, расширив динамический диапазон и добавив режим Smart HDR. Практически при любом сценарии, включая съемку при плохом свете или в помещении, снимок на Xr будет лучше чем на X.

Железо у iPhone Xr такое же, как и у Xs, что тоже важно учитывать при сравнении с «десяткой». Да, сейчас оба смартфона работают одинаково быстро, но X устареет раньше Xr. У многих возникают опасения по поводу экрана с разрешением 1792 на 828 пикселей — якобы это слишком мало, и будут видны пиксели. На это можно ответить лишь то, что плотность пикселей у Xr составляет 326 ppi — точно такая же, как на всех iPhone с Retina-дисплеем (iPhone 4, 5, 6, 7 и 8), и никто никогда не жаловался на их экраны. А по яркости, контрастности и остальным параметрам Xr сейчас является лучшим смартфоном с LCD-экраном. К тому же, благодаря низкому разрешению и переходу на 7-нанометровый процессор, у Xr еще и лучшая автономность среди всех iPhone.

Но выглядит iPhone X безусловно солиднее Xr: у него и корпус из стали вместо алюминия, и рамка вокруг дисплея лучше. Для многих OLED гораздо предпочтительнее IPS в первую очередь из-за «настоящего» черного цвета. В таком случае, если камера и риск на год раньше лишиться обновлений важнее, выбирать нужно «десятку» (пока она еще есть на складах).

Pixel 3XL

Google второй год подряд метит на звание «Разочарование года», но, как и в случае с Huawei, Pixel 3 спасает камера. При выпуске этого телефона Google ошиблась практически на каждом этапе. Началось все со слива устройства за два месяца до релиза, после которого многие подумали, что это шутка какая-то. В частности, сомнения в этой утечке были из-за ужасного дизайна телефона. Потом Google зачем-то на презентации заявила, что зрители «ничего не знают о грядущем устройстве»… и показала тот же самый телефон с гигантской «монобровью».

После начала продаж к телефону Google появилось еще больше вопросов. Почему у него всего 4 гигабайта оперативной памяти? Почему Pixel на «чистом» Android работает медленнее OnePlus и других Android-телефонов со сторонними прошивками? Зачем они сделали заднюю крышку из стекла, покрыв ее царапающимся софт-тач-покрытием, и чем старая комбинация металла и стекла не угодила? Почему второй год подряд Google забивает на контроль качества?

С первого взгляда камера не очень отличается от того, что было в Pixel 2. Но это не совсем так, потому что при схожей оптике Google добавила пару новых режимов на основе ИИ, недоступных на других смартфонах. Самый впечатляющий из них — Night Sight, способный «вытащить» детали из снимка, сделанного практически в полной темноте, с незначительной потерей качества. Второй такой функцией стала Super Rez Zoom, которая позволяет делать снимки с цифровым зумом и повышенной детализацией. Но стоит ли ради программных фишек покупать новый смартфон?

Xiaomi Pocophone F1

Pocophone F1 — очень странный аппарат с перекосом в сторону железа и экономией во всем остальном. Этим смартфоном Xiaomi словно пытается вернуться к истокам, когда делала мощные телефоны себе в убыток, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание.

У Pocophone скучнейший дизайн, корпус из пластика, нет NFC (а значит — нет бесконтактной оплаты) и ужасная камера. Зато там не самый плохой 6,2-дюймовый экран с разрешением FullHD+ и Snapdragon 845. F1 — самый дешевый на данный момент телефон на этом процессоре, но это смартфон без излишеств, даже аскетичный. А вот ради излишеств есть Mi8 со схожими характеристиками, но уже с OLED-экраном, NFC и более интересным дизайном (украденным у Apple). Но и стоит он уже 25-27 тысяч рублей.

В общем, нечего говорить: на данный момент это лучшее вложение 20 тысяч рублей, которому за такие деньги владельцы этого телефона списывают отсутствие всего остального. Схожие телефоны есть и у Honor, но там стоит процессор Kirin, который пусть и набирает в синтетических тестах схожие цифры, но программ под него оптимизировано гораздо меньше.

OnePlus 6T

Говоря о дешевых мощных телефонах нельзя пройти мимо нового OnePlus 6T, который на Западе ставят в противовес Pixel 3. Конечно, сравнивать эти устройства немного странно, но оттого и интереснее, как китайский телефон на самопальной оболочке обходит по скорости работы тот самый «эталонный Android».

По обыкновению модели с буквой «T» в названии не очень отличаются от предшественника. В какой-то мере 6T даже стал хуже обычного OnePlus 6, и главное разочарование — отсутствие разъема для наушников, хотя компания была одной из последних, кто пытался сохранить 3,5-миллиметровый джек. Вместе с тем в смартфоне по-прежнему отсутствует защита от воды (производитель заявляет об обратном, но кода по стандарту IP у телефона нет) и беспроводная зарядка, но хотя бы NFC есть.

Зато практически при тех же размерах экран увеличили до 6,4 дюйма, а под экран встроили сканер отпечатков пальцев. Однако по железу телефоны абсолютно идентичны, а камеры снимают одинаково плохо, так что разницы между 6 и 6T не так много, и оба смартфона хороши за свои деньги.

Яндекс. Телефон

Об анонсе «Яндекс. Телефона» писали все — от «Ведомостей» до The Verge. Несмотря на то что у «Яндекса» нет опыта, в девайс по-настоящему верили, считали, что это будет «наш ответ Google с их Pixel», и вообще — что «Телефон» станет первым нормальным русским смартфоном. Но чуда не случилось, потому что в «Яндексе», похоже, не до конца понимали, зачем это делают. Доверенные журналисты начали выполнять работу пиарщиков «Яндекса», выдумывая причины того, зачем выпускали «Яндекс. Телефон».

Кто-то говорит, что это «демонстрационный стенд» для китайских компаний, чтобы побудить их ставить на свои телефоны оболочку «Яндекса». Якобы она ближе русскому человеку, и ему не нужны все эти китайские прошивки. Другие уверены, что «Яндекс» все же задумывала сделать бестселлер, для чего проверила характеристики самых популярных смартфонов на «Яндекс. Маркет» и собрала из них Франкенштейна.

Но все это неважно, потому что «Яндекс. Телефон» — просто плохой продукт. За 18 тысяч рублей компания предлагает слабый Snapdragon 630, который не способен быстро запускать даже приложения самого «Яндекса». Или же поставили двойную камеру, второй модуль которой просто не работает, да и основной снимает ужасно. А фронтальная — просто ужас. Экран здесь тоже один из худших на рынке, который даже по яркости проигрывает практически всем.

Вся интеграция сервисов «Яндекса» заканчивается тем, что на главный экран поместили виджет с помощником Алиса и дали возможность запускать ее из любого приложения. Ну и при первой настройке пользователю дадут выбрать, какие из программ компании он хочет установить на свой телефон. Но это ровно те же приложения, что доступны на других смартфонах. И на других смартфонах, даже тех, что дешевле «Яндекс. Телефона», они будут запускаться и работать быстрее.