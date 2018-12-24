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Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Play 

News.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Компания Xiaomi анонсировала новую серию смартфонов Xiaomi Mi Play. Она позиционируется как доступная линейка устройств для молодёжи.
Новинка получила 5.84-дюймовый дисплей с разрешением FHD, двойную основную камеру на 12 и 2 Мп с искусственным интеллектом и 8-мегапикскельную селфи-камеру с технологией распознавания лиц. Аппаратной основой Xiaomi Mi Play стал 12-нанометровый процессор MediaTek P35 с частотой 2,3 ГГц, 4 Гб оперативной и 64 Гб флэш-памяти (присутствует слот для microSD до 256 ГБ).
Смартфон также получил дактилоскопический сканер на задней панели, батарею ёмкостью 3000 мАч и поддержку двух SIM-карт. Устройство работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 10.
Xiaomi Mi Play выйдет в трёх цветовых вариациях по цене $159.
Ранее китайский инсайдер Ice Universe поделился информацией о возможных размерах экранов будущих смартфонов Samsung. Самым большим из них станет Galaxy Note 10 с 6,75-дюймовым дисплеем.
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