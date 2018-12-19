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Xiaomi готовит ультрабюджетный смартфон 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания Xiaomi ещё не присоединилась к тренду ультрабюджетных смартфонов Android Go. Однако, похоже, собирается это сделать. Как сообщается, китайский производитель готовит модель с незамысловатым названием Redmi Go.
Информация об этом появилась в базе данных сингапурского регулятора Info-communications Media Development Authority (IMDA). Модель имеет каталожный номер M1903C3GG, где индекс M19 указывает на мобильный ряд 2019 года. Там же фигурирует рыночное название самого устройства.
Смартфон M1903C3GG уже фигурировал в базе данных Федеральной комиссии по связи США, потому кое-какие его спецификации известны. Габариты новинки составят 141 на 71 миллиметр (толщина неизвестна), а диагональ — 150 мм, что близко к 5,9 дюйма. Скорее всего, новинка получит процессор начального уровня, 1 ГБ оперативной памяти и одинарную основную камеру. Также смартфону приписывают однодиапазонный Wi-Fi, работающий на частоте 2,4 ГГц, и две Sim-карты.
Предполагается, что новинка появится в Европе весной 2019 года по цене в районе 100 евро. К слову, в базе данных Евразийской экономической комиссии смартфон уже есть.
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