Первый взгляд на Sony Xperia XZ3

Компания Sony в конце августа обрадовала фанатов, выпустив флагманский смартфон Xperia XZ3. Устройство получилось неординарным, особенно по меркам консервативного бренда — предыдущие флагманы почти не отличались друг от друга. Тут же Sony переработали дизайн, впервые использовали AMOLED-экран и реализовали многие свои фантазии. Здесь собраны впечатления об устройстве спустя несколько дней использования, а через пару недель будет полноценный обзор. Как говорится, не переключайтесь…

Новый дизайн

Раньше смартфоны Sony были угловатыми и с широченными рамками. Но в этом году компания сошла с проторенной дорожки и попыталась обновить внешность своих моделей. И это удалось, пускай с оговорками.

С одной стороны, пользоваться устройствами Sony стало удобнее. С другой — теперь больше общего с конкурентами: те же зализанные углы и вытянутый экран. Но дьявол кроется в мелочах. Взять, например, наплыв металлической рамы под разъемом USB-C, или безупречную симметрию элементов на спинке устройства. Вроде мелочи, но с ними Xperia XZ3 воспринимается особенным.

Отдельно хочется отметить работу с цветом — японцы в этом традиционно сильны. Тестовый смартфон «зеленый», но по факту это очень насыщенная смесь зеленых и синих тонов, игра которых под разным освещением завораживает.

По эргономике тоже не все однозначно. Сглаженные углы и грани это конечно плюс, но до чего же он скользкий! Удержать его в перчатках задача не из легких. Также есть вопросы к сканеру пальца: в прошлогодних моделях он был на торце, теперь располагается на задней крышке, как у многих конкурентов. Но чтобы не быть как все, Sony поместила сканер очень низко. Вместо него палец часто нащупывает «глазок» камеры, после чего объектив приходится оттирать от отпечатков.

Лучший экран

Поправка: один из лучших. Независимое агентство Strategy Analytics провело исследование с 202 респондентами, которым предложили выбрать смартфон с лучшим дисплеем. В эксперименте приняли участие Apple iPhone X, Huawei P20, LG V30, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ2 и XZ3 — герой статьи получил 70% всех голосов.

И правда, на первый взгляд к дисплею не придраться: он яркий, суперконтрастный, цветопередача естественная. Но вот коллега с iPhone X считает, что картинка слегка рыхлая. Что странно, поскольку разрешение у Sony выше. Возможно, причина в строении пикселей — в разных AMOLED-матрицах оно отличается.

Пока сложно оценить, насколько сильно у экрана выражен эффект ШИМ (мерцание подсветки, свойственное AMOLED). За несколько дней со смартфоном усталости не возникло, но нужно более продолжительное тестирование. В любом случае, мы еще расскажем обо всем в подробном обзоре.

Медиа возможности

Аппарат получил фронтальные стереодинамики, которые вкупе с отличным экраном делают просмотр видео очень приятным опытом. А вот 3,5-мм аудиоразъема здесь нет — либо используйте переходник, либо беспроводные наушники. Для последних, кстати, предусмотрен протокол LDAC, который хорош для передачи аудио высокого качества.

Из необычного есть функция динамической вибрации. Встроенный вибромотор работает в такт музыке, видео или игре. Полезность такого сопровождения сомнительная, но стоит отдать должное — сама вибрация очень приятная. Не как Taptic Engine, но намного лучше дребезжания китайских смартфонов.

Оценить Xperia XZ3 в играх пока не удалось. Внутри стоят чипсет Qualcomm Snapdragon 845 и 4 Гб оперативной памяти, так что проблем быть не должно. Хотя объем ОЗУ по меркам флагманов небольшой, поэтому стоит проверить, как обстоят дела с многозадачностью.

Камера не как у всех

Что также выделяет Xperia XZ3 на общем фоне — основная камера. Пока конкуренты соревнуются в количестве объективов, Sony дорабатывает схему с одним модулем. Так, в этом году он научился снимать замедленное видео в 960 FPS с разрешением 1080P, и пока ни одна другая фирма не смогла такое повторить.

Расстраивает отсутствие оптической стабилизации и небольшая по нынешним меркам диафрагма (всего f/2.0). Из-за этого снимки в темное время суток могут быть шумными и смазанными. Впрочем, фотография елки на Лубянке получилась неплохой — яркие огни не пересвечивают кадр, шум заметен только при детальном рассмотрении за монитором.

Прочее

Работает смартфон под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой. В ней довольно много «фишек» разной степени полезности, но главное — она очень отзывчивая и несильно загружает систему.

Емкость аккумулятора составляет 3330 мАч. Не так много, как у некоторых конкурентов, но последнее слово всегда за оптимизацией. При рядовом сценарии использования (час веб-серфинга, полчаса видео, регулярная проверка соцсетей) к ночи остается около 30% заряда.

В общем

По прошествии нескольких дней Sony Xperia XZ3 оставляет интересное впечатление. В его дизайне много приевшихся элементов, но собраны они в необычную комбинацию. Экран прекрасен, пускай и не лучше чем у последних iPhone. Камера одна, но с наворотами. И все это ощущается как законченный дорогой продукт, который, правда, и стоит дорого. Стоит ли отдавать 60 тысяч за не похожий на другие смартфон? Окончательный ответ дадим в полноценном обзоре, но пока хочется ответить «да». Тем более, что на общем фоне это не так уж и много.