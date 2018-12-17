Huawei представила Huawei Nova 4 с дырой и камерой на 48 Мп

Компания Huawei презентовала флагман Huawei Nova 4. Главными особенностями смартфона стала камера на 48 Мп и дыра в экране, в которой размещён самый маленький модуль в мобильной индустрии.

Устройство получило 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2310 х 1080 пикселей, тройную основную камеру на 20, 16 и 2 Мп (топовая версия предложит 48 Мп вместо 20) и селфи-камеру на 25 Мп. Аппаратной основной Huawei Nova 4 стал процессор Kirin 970, 8 Гб оперативной и 128 Гб флэш-памяти.

Смартфон также получил батарею ёмкостью 3750 мАч, сканер отпечатков пальцев, размещённый на задней панели, и поддержку технологии GPU Turbo. Устройство работает под управлением EMUI 9.0.1 на базе Android 9.0 Pie.

Цена базовой версии Huawei Nova 4 с 20-мегапиксельной камерой составит 450. Топовая версия обойдётся пользователям в $490.