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Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье

Huawei представила Huawei Nova 4 с дырой и камерой на 48 Мп 

News.ru 3 часа назад
Фото: youtube.com/Vids 4u
Компания Huawei презентовала флагман Huawei Nova 4. Главными особенностями смартфона стала камера на 48 Мп и дыра в экране, в которой размещён самый маленький модуль в мобильной индустрии.
Устройство получило 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2310 х 1080 пикселей, тройную основную камеру на 20, 16 и 2 Мп (топовая версия предложит 48 Мп вместо 20) и селфи-камеру на 25 Мп. Аппаратной основной Huawei Nova 4 стал процессор Kirin 970, 8 Гб оперативной и 128 Гб флэш-памяти.
Смартфон также получил батарею ёмкостью 3750 мАч, сканер отпечатков пальцев, размещённый на задней панели, и поддержку технологии GPU Turbo. Устройство работает под управлением EMUI 9.0.1 на базе Android 9.0 Pie.
Цена базовой версии Huawei Nova 4 с 20-мегапиксельной камерой составит 450. Топовая версия обойдётся пользователям в $490.
Ранее News.ru рассказал, что в Окружной суд Северной Калифорнии поступил иск к компании Apple, которую истцы обвинили в завышении характеристик экранов на смартфонах iPhone X.
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