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Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье

Водонепроницаемый iPhone спас людей в открытом море 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Современные гаджеты нередко спасают жизни своих пользователей. Очередная такая история произошла в открытом море у берегов Японии.
Во время путешествия в Японию Рейчел Нил (Rachel Neal) с друзьями арендовали лодку, чтобы посетить остров поблизости от Окинавы. На обратном пути на море пошло волнение, лодка перевернулась и люди оказались за бортом.
Рейчел, по счастью, держала при себе «тревожный» чемоданчик с предметами первой необходимости, в котором были и смартфоны всей компании. После прыжка за борт она быстро открыла чемоданчик и проверила средства связи. iPhone её парня оказался повреждён водой, а вот её собственный перенёс погружение без вреда.
В результате, Рейчел смогла дозвониться до спасательных служб и японские спасатели прибыли примерно через полтора часа после звонка. В новостном сюжете не уточнили, какой модели был уцелевший iPhone, его назвали просто «водонепроницаемым». Таким образом, это могла быть iPhone 7 или более новая модель.
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