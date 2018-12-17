Водонепроницаемый iPhone спас людей в открытом море

Современные гаджеты нередко спасают жизни своих пользователей. Очередная такая история произошла в открытом море у берегов Японии

Во время путешествия в Японию Рейчел Нил (Rachel Neal) с друзьями арендовали лодку, чтобы посетить остров поблизости от Окинавы . На обратном пути на море пошло волнение, лодка перевернулась и люди оказались за бортом.

Рейчел, по счастью, держала при себе «тревожный» чемоданчик с предметами первой необходимости, в котором были и смартфоны всей компании. После прыжка за борт она быстро открыла чемоданчик и проверила средства связи. iPhone её парня оказался повреждён водой, а вот её собственный перенёс погружение без вреда.

В результате, Рейчел смогла дозвониться до спасательных служб и японские спасатели прибыли примерно через полтора часа после звонка. В новостном сюжете не уточнили, какой модели был уцелевший iPhone, его назвали просто «водонепроницаемым». Таким образом, это могла быть iPhone 7 или более новая модель.