Apple обновит ПО для iPhone в Китае из-за решения суда о приостановке их продаж

Подразделение корпорации Apple Китае выпустит в начале следующей недели обновление программного обеспечения (ПО) для своих смартфонов после того, как местный суд постановил временно прекратить продажу ряда моделей iPhone. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление корпорации.

"В начале следующей недели мы представим обновление ПО для пользователей iPhone в Китае", — говорится в заявлении Apple.

В нем отмечается, что таким образом корпорация надеется разрешить проблему, которая стала причиной судебного разбирательства.

Ранее суд китайского города Фучжоу по запросу компании Qualcomm принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов. Суд посчитал, что Apple нарушает патенты Qualcomm, связанные с технологиями обработки фотографий, а также управления приложениями с помощью сенсорной панели. Apple подала апелляцию, отвергнув претензии истца.

Компания Qualcomm, являющаяся поставщиком комплектующих для продукции Apple, в сентябре этого года обвинила ее в краже информации, представляющей коммерческую тайну. Qualcomm подала иск против Apple на $1 млрд в суд США и на $145 млн — в судебные органы Китая.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, "умные" часы Apple Watch и другие гаджеты. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) — одна из крупнейших в мире. В августе этого года ее рыночная капитализация превысила $1 трлн, однако затем снизилась и сейчас составляет чуть более $860 млрд