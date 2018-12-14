Выпущен отечественный мобильный телефон на четыре SIM-карты

Компания «Иной» начала продажи своего нового кнопочного мобильного телефона Inoi 244 Quattro. Его особенностью является поддержка сразу четырёх SIM-карт, что позволяет быть на связи везде, где присутствует покрытие хотя бы одного оператора.

При этом телефон не оснащён 3G и 4G LTE, он работает только с обычной голосовой связью и SMS. Такая себе типичная «звонилка». Телефон оснащён экраном диагональю 2,4 дюйма с разрешением 240 x 320 пикселей, камерой 0,3 МП и слотом для карт памяти до 16 ГБ. Внутри установлен процессор MTK6261, ёмкость аккумулятора составляет 800 мА·ч.

Из беспроводных технологий поддерживается Bluetooth 3.0 и FM-радиоприёмник. Габариты составляют 118,8х50х11,9 миллиметра, весит телефон 53 грамма. Стоимость его равна 1290 рублей. Inoi 244 Quattro доступен в красном, синем, белом и чёрном корпусе.