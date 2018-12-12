Представлен прототип первого российского планшета

Российские разработчики представили прототип первого российского планшета под управлением операционной системы Sailfish Mobile OS. Видео работы нового гаджета опубликовано на YouTube-канале «Открытая мобильная платформа».

Планшет пока не получил названия. На ролике видно, что аппарат на процессоре линейки «Мультикор» действительно работает, но операционная система Sailfish заметно подтормаживает. Тем не менее разработчики называют этот тест важной вехой на пути появления первого отечественного планшета.

Действительно ли гаджет можно назвать российским, будет ли он востребован рынком, комментирует блогер Wylsacom Валентин Петухов:

Валентин Петухов, блогер Wylsacom

«Можно называть это российскими разработками в кавычках, потому что ни процессор, ни операционная система не являются исконно русскими, но это не значит, что планшет не нужно делать. Мне кажется, он не будет пользоваться массовым спросом. Наверное, речь идет о том, чтобы поставлять устройство через каналы образования, как сертифицированный гаджет. С учетом малых партий и опытности производства ни один российский планшет не сможет конкурировать с китайскими устройствами на Android. Он в любом случае будет дороже и хуже по характеристикам. Это неконкурентное устройство, находящееся вне рынка. Мы уже прошли тот этап, когда можно безболезненно выдернуть из нашей жизни продукты мировых компаний и просто их заместить чем-то другим. Я вижу, что это возможно только в условиях очень строгих санкций. В другом случае все будет заканчиваться на бумаге, как это часто бывает: есть инициатива и решение, но дальше ничего не происходит».

Sailfish OS — единственная мобильная операционная система, включенная в специальный реестр российского ПО. На эту систему с 2019 года, согласно «пакету Яровой», начнут переводить государственные ведомства. По подсчетам «Коммерсанта», переход обойдется бюджету в 160 млрд рублей.