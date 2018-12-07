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Две модели iPhone исчезнут с российского рынка 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Популярные у россиян модели смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone SE вскоре покинут российский рынок. Об этом сообщает Mail.ru Hi-Tech со ссылкой на PR-директора объединенной компании Связной | Евросеть Александру Перцеву и источник в другой розничной сети.
По словам Перцевой, Связной и Евросеть распродает остатки iPhone 6 и iPhone SE. Недавно Apple перестал их производить, и они больше не поставляются.
Согласно прогнозам ритейлеров, iPhone 6 и iPhone SE перестанут продаваться в ближайшие два-три месяца.
iPhone SE в версии на 32 гБ стал самым продаваемым смартфоном в России в 2017 году.
Согласно планам Apple, заменить уходящие на пенсию модели должны «семерка» и «восьмерка». Однако эти модели, хоть и значительно подешевели по сравнению с 2017 годом, все еще значительно дороже бюджетных iPhone 6 и iPhone SE.
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