Две модели iPhone исчезнут с российского рынка

Популярные у россиян модели смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone SE вскоре покинут российский рынок. Об этом сообщает Mail.ru Hi-Tech со ссылкой на PR-директора объединенной компании Связной | Евросеть Александру Перцеву и источник в другой розничной сети.

По словам Перцевой, Связной и Евросеть распродает остатки iPhone 6 и iPhone SE. Недавно Apple перестал их производить, и они больше не поставляются.

Согласно прогнозам ритейлеров, iPhone 6 и iPhone SE перестанут продаваться в ближайшие два-три месяца.

iPhone SE в версии на 32 гБ стал самым продаваемым смартфоном в России в 2017 году.

Согласно планам Apple, заменить уходящие на пенсию модели должны «семерка» и «восьмерка». Однако эти модели, хоть и значительно подешевели по сравнению с 2017 годом, все еще значительно дороже бюджетных iPhone 6 и iPhone SE.