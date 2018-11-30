На что способен убийца компьютеров от Apple

После выпуска первого iPhone, Стив Джобс объявил о начале Post-PC-эры, которая ознаменуется смертью персональных компьютеров и их заменой мобильными устройствами. Однако спустя 10 лет компьютеры все также в ходу, а смартфоны и планшеты воспринимаются как дополненительный гаджет. Теперь Apple пошла еще дальше — и свой новый iPad Pro открыто противопоставляет компьютерам, якобы он мощнее, быстрее и удобнее. Так ли это, и можно ли променять компьютер на планшет — в материале «Ленты.ру»

С момента своего появления iPad воспринимался людьми как «большой iPhone», на котором можно делать все то же самое, только немного проще. Эдакая машина для потребления контента: просмотра фильмов, чтения новостей и книг, залипания в соцсети и игр. Некоторые, правда, пытались делать что-то серьезное, к примеру, Дэймон Албарн (Gorillaz) записал в 2010 году весь альбом The Fall на iPad, используя около 20 программ. Но это скорее исключение из устоявшегося положения вещей.

Спустя несколько лет в Apple решили, что iPad тесно в рамках «домашнего гаджета» для отображения рецептов на кухне и просмотра сериалов в поездках и у устройства гораздо больший потенциал. С целью расширения этих рамок был создан первый iPad Pro, в промо-материалах которого скромно говорили, что это не просто дорогая игрушка, а серьезный инструмент для работы. Правда, за три года существования линейки никто так и не поверил в его серьезность, воспринимая Pro как дорогую версию Air с поддержкой стилуса.

Новый Pro стал еще более «профессиональным», и теперь Apple в открытую противопоставляет свой планшет всем компьютерам. Заявка серьезная, потому что закрытость устройств Apple и iOS не дает в полной мере заменить рабочую станцию. Как и предполагалось, большинство проблем iPad Pro по-прежнему исходят от iOS, хотя шаги по их решению все же были предприняты и это не «просто большой iPhone».

Краев не видит

iPad Pro 2018 года получил самый серьезный редизайн за всю историю. Первое, что бросается в глаза, — экран. Его лишили тех здоровых рамок сверху и снизу, сделав их одной толщины по всей площади. Конечно, ни о какой безрамочности не идет речь, но благодаря наличию небольших рамок, планшет все также удобно держать в руках (хотя он и не реагирует на случайные нажатия ладонью). Благодаря этому он стал значительно компактнее: 12,9-дюймовая версия уменьшилась на 30 процентов, а в корпус 10,5-дюймовой версии смогли поставить экран на 11 дюймов. Для сравнения — старая версия Pro по размерам была точно такой же, как MacBook Pro 13, а сейчас его легко спутать с MacBook 12. С другой стороны, iPad Pro 12,9 все равно слишком большой, чтобы носить его за пазухой и пользоваться им в общественном транспорте. Если это критично, то стоит остановиться на 11-дюймовой версии, которая не будет вызывать такого шока в метро, как 12,9-дюймовая.

Также пропала и кнопка Home со сканером отпечатков Touch ID. Вместо них используются жесты и Face ID, привыкнуть к которым после iPhone легко. Хотя порой рука сама тянется вниз экрана, чтобы нажать кнопку Home. Работает все как на iPhone — свайп снизу закрывает приложение, свайп по нижней грани переключает между приложениями, свайп вниз с правого угла запускает «Пункт управления» и так далее.

С Face ID интереснее, потому что сканер не только подсказывает, когда камера перекрыта и стрелкой показывает где она, но и работает при любой ориентации экрана. С iPhone это не работает — при разблокировке смартфон нужно держать прямо, а iPad можно держать в любом положении — система распознает владельца. С помощью системы можно еще автоматически вводить пароли, а также оплачивать покупки через Apple Pay.

Ну и, следуя в остальном за iPhone, тут нет разъема для наушников. И даже переходника в комплекте нет, а «донгл» от iPhone не подойдет, ведь в iPad появился USB-C. В случае с устройством, которое часто будет использоваться для просмотра и монтажа роликов, это важное изменение, о котором нельзя не сказать.

Корпус при этом стал на манер iPhone 4 и все грани прямые. Есть мнение, что iPhone в 2019 году будут такими же угловатыми, хотя верится в это с трудом, потому что iPhone никогда не повторяли дизайн iPad. Толщина корпуса уменьшилась на миллиметр, из-за чего он теперь гнется очень легко (да и сам алюминий по ощущениям мягче), а некоторые покупатели уже из коробки получают гнутые планшеты. Единственное решение этой проблемы — носить планшет в чехле, который повышает жесткость устройства.

От Smart Cover со Smart Case решили избавиться, выпустив вместо них чехол Smart Folio, который крепится к задней крышке на магнитах (там же находится и коннектор для подключения аксессуаров). Поначалу такое соединение кажется слабым, но из-за того, что по всему корпусу раскидали около сотни магнитов, держится все достаточно крепко. Планшет можно хоть на холодильник повесить и он там закрепится намертво.

Невыносимая плавность

iPad Pro получил такой же Liquid Retina-дисплей (иными словами IPS), как у iPhone Xr, с плотностью 264 пикселя на дюйм. По яркости, цветопередаче и контрастности они очень похожи и к этому нет никаких претензий. Но есть одна деталь, которая выводит экран iPad на недосягаемый уровень. Речь о технологии ProMotion, которая добавляет поддержку 120 кадров в секунду. Это нельзя передать на видео (если оно не записано в 120 fps, конечно), поэтому стоит лично найти где-то новый iPad, чтобы понять о чем вообще речь. При первом запуске такая плавность интерфейса шокирует, особенно после долгих лет использования старых iPad. А как привыкаешь становится грустно от того, что такой же технологии нет в телефонах (за исключением, разве что, RazerPhone).

Вместе с этим новые Pro — самое мощное мобильное устройство на рынке. С процессором A12X и 4 гигабайтами оперативной памяти (в версии на 1 терабайт их 6) лагов при работе вообще нет. Все открывается моментально, а загрузка больших файлов занимает несколько секунд. С тяжелыми играми история такая же и все запускается еще быстрее, чем на iPhone Xs. В Apple сравнивают свой планшет с Xbox One S, якобы он может выдавать графику схожего уровня, но подобных игр для него пока нет. Да и сложно представить, что для iPad начнут портировать игры вроде Red Dead Redemption 2 и Assassin’s Creed. Пока была показана лишь специальная версия NBA 2K.

Впрочем, такая мощь нужна не для запуска игр, а для работы с тяжелыми проектами. На презентации показали, как iPad легко обрабатывает файл в Photoshop с десятками слоев весом три гигабайта без единого лага, моментально приближая и отдаляя изображение. Если в реальности все работает так же быстро (ведь полноценный Photoshop для iPad пока не вышел), то это очень впечатляет, потому что многие компьютеры с гораздо меньшими файлами начинают тормозить.

В Apple совершенно справедливо заявляют о том, что iPad Pro мощнее большинства компьютеров и ноутбуков. Так, на iPad конвертация 50 RAW в JPG занимает 59 секунд, когда как на Surface 6 — 1,35 секунды, на MacBook Pro 13 — 1,36 минуты, а на Dell XPS 13 с Core i7 — 2,01 минуты. Рендеринг 12-минутного 4К-видео с переводом в FullHD через Adobe Premiere Rush занимает на планшете 7,47 минуты, а на MacBook, Surface и Dell — больше 25 минут.

При этом время работы от одного заряда аккумулятора не изменилось — и в Apple обещают 10 часов активной работы планшета. В реальности цифры больше и при использовании браузера планшет может проработать больше 13 часов. При расслабленном использовании (пара часов роликов и фильмов, работе с текстами, общении в мессенджерах) он проработает около трех-четырех дней.

Ну и камера… Она в iPad Pro есть и даже не самая плохая — на 12 мегапикселей и поддержкой Smart HDR. Но камера — это последнее, что волнует при работе с таким 13-дюймовым планшетом. Но она тут есть, делает снимки уровня прошлых iPhone, очень сильно выпирает, а больше о ней знать ничего и не нужно.

Странный тип

Главный шаг навстречу тем самым «профессионалам» — переход от Lightning к USB-C (без поддержки Thunderbolt). Причем этот разъем здесь практически такой же функциональный, как и на MacBook и даже поддерживает все те переходники от сторонних производителей. К iPad можно подключить внешний монитор, USB-накопитель (с рядом оговорок), клавиатуру, камеру для передачи данных, iPhone для зарядки и много чего еще, о чем даже не знают пользователи и журналисты, потому что Apple не оглашает полный список совместимых устройств.

Если взять идеального, по мнению Apple, пользователя, то ему всех этих возможностей более чем достаточно. К примеру, провел он фотосессию, подключил камеру к iPad по USB-C, скинул все фотографии, запустил здесь же Lightroom и начал с ними работать. И вроде выглядит это как лучшее мобильное решение для работы, но так как Apple позиционирует iPad как убийцу ПК, то и спрос с него будет, как с компьютера.

«Неидеальный» пользователь сразу заметит неладное. Во-первых, если снимать в JPG+RAW, то отправить на обработку можно только один из файлов. В таком случае проще закинуть все сперва на компьютер, а уже потом, если есть желание, отправить все на iPad. К тому же, нельзя работать с файлами, не перенося их во внутреннее хранилище планшета. То есть нельзя подключить камеру и из Lightroom выбрать нужные снимки — сперва ты должен скинуть все в приложение «Фото». Да, можно настроить автоудаление оригинала после его обработки и сжатия, но перед этим все равно нужно озаботиться наличием свободного места.

При работе с накопителями у iPad вообще много сложностей. Он может работать с флешками и внешними HDD, но «из коробки» способен выгружать лишь фотографии. Если нужно перекинуть какие-то иные файлы, вроде презентаций или CAD-модель, то Apple отправляет пользователя к сторонним разработчикам, чтобы он там сам разбирался что и как ему делать.

Как уже было сказано выше, скорость рендеринга видео в Adobe Premiere Rush поистине безумная. Вот только выводить на iPad можно лишь FullHD-ролики. То есть монтировать видео в 4К можно, но на выходе все равно получится FullHD. К тому же при работе с видео в целом не так много альтернатив, потому что Apple не стала портировать собственный редактор Final Cut Pro X.

Для иллюстраторов и художников ситуация проще, потому что и софта для рисования полно, и Apple Pencil стал еще лучше (но его нужно обновлять, потому что первая версия не поддерживается). К iPad он теперь подсоединяется на магнитах и так же заряжается. На корпусе «пера» появилась сенсорная зона, при двойном нажатии на которую можно переключать инструменты. Причем разработчики сами вольны решать, что будет переключаться по тапу, и здесь нет жестких ограничений. В одних приложениях можно быстро выбрать ластик, в других — вызвать дополнительное меню, а в третьих вообще дают пользователю самому выбрать, что ему необходимо. Удобно еще и то, что если провести стилусом по заблокированному экрану, сразу открывается приложение «Заметки» для рукописного ввода без необходимости разблокировать планшет.

Впрочем, художники не жаловались на работу и со старым iPad Pro. В сети тысячи удивительных работ, сделанных на iPad в приложениях, вроде ProCreate. Один из последних подобных примеров — обложка и тизер альбома Muse Simulation Theory, полностью сделанные на iPad с Apple Pencil.

Клавиатуру Smart Keyboard не поменяли, и она все также вызывает много боли у человека, который работает с текстом. Дело даже не в размере клавиш или их отклике (к ним можно привыкнуть, хотя для этого требуется время), а в самой раскладке. Почему-то в Apple решили, что для iPad нужно создавать какие-то особенные клавиатуры, для которых нельзя поменять комбинации клавиш и раскладку. Поэтому для переключения языка нужно нажимать отдельную кнопку вместо привычных CMD+Пробел/Alt+Shift, а чтобы поставить точку или запятую нужно зажимать Shift+6 или Shift+7 на манер Mac. Но на Mac можно поменять раскладку и даже загрузить кастомную со специальными символами, а на iPad этого сделать нельзя. И если ты привык ставить длинное тире на компьютере с помощью Alt+Знак минус (как на большинстве кастомных раскладок), то с iPad переучивайся на Shift+Alt+Знак минус.

Все вышесказанное выглядит как мелкие придирки, но работа с iOS заставляет переучиваться и ломать процессы, доведенные до автоматизма за годы работы. Для человека, который не просто листает соцсети и смотрит сериалы за компьютером, а работает, такие мелкие изменения в работе играют ключевую роль. Зачем вообще менять рабочий компьютер (на чем настаивает Apple) на устройство, которое ставит пользователя в рамки и не дает никак за них выйти?

Если копнуть еще глубже, то выяснится, что к iPad нельзя подключить по проводу принтер, или что Excel для iPad не умеет работать с макросами. А при подключении внешнего монитора нужно сперва убедиться, поддерживается ли это в приложении, иначе экран планшета будет просто дублироваться. Да, это еще более узкие задачи и большинству людей уже не нужно подключать принтер к компьютеру по проводу, но из них как раз и складывается восприятие продукта.

Бесспорно, iPad — это роскошь, а не необходимость. Да и люди, которым он реально нужен, без статей в интернете знают все об iPad Pro. Тем более при цене от 66 до 154 тысяч рублей (а с клавиатурой и стилусом она взлетает до 181 тысячи) вопроса о том, покупать планшет или компьютер в качестве основной рабочей машины, стоять вообще не должно, ведь выбор очевиден. Большинство людей не будет пользоваться и десятой частью возможностей этого планшета и просто смотрели бы на нем видео да играли бы в игры. А для этих задач есть сносный iPad шестого поколения, который стоит в три раза дешевле. Тем более версия iOS на всех iPad одинаковая, ограничений на установку приложений нет и многозадачность работает точно также, поэтому часть задач Pro спокойно решается на обычной версии планшета.

Даже на презентации Apple, во время демонстрации работы Photoshop на iPad, не было показано создание крупного проекта с нуля, а лишь продемонстрировали, как на планшете вносят мелкие правки. И это идеально описывает весь пользовательский опыт с iPad Pro. Это не замена компьютера, это компаньон. Для работы «в поле», в командировке, для внесения финальных правок и нанесения финальных штрихов. Идеальная среда для него, это когда нужно сразу после фотосессии показать клиенту промежуточный результат, «нарезать» видео с мероприятия для оперативной публикации, сделать набросок или записать что-то, быстро написать статью с мероприятия. Но вся основная работа по-прежнему будет проводиться за компьютером, который не такой мобильный, зато более гибкий и привычный.