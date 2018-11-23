Apple вернет в продажу iPhone X из-за низких продаж новых моделей

Компания Apple пошла на беспрецедентный шаг и решила возобновить выпуск устаревшей модели айфона из-за низких продаж нового iPhone XS, которые не оправдали ожиданий руководства. При этом ранее «яблочный» бренд сократил производство всех трех моделей iPhone образца 2018 года, что свидетельствует о том, что дела у компании Тима Кука идут не очень хорошо.

Новые айфоны никому не нужны

Apple впервые за всю историю продаж айфонов перестала продавать iPhone X, как только осенью 2018 года на прилавках появился его преемник — iPhone XS. Таким образом глава компании Тим Кук намеревался переключить внимание покупателей на более современный и более дорогой гаджет. Такой шаг стал беспрецедентным, поскольку ранее айфоны предыдущих версий оставались в магазинах наряду с более новыми моделями, давая пользователям возможность приобрести прошлогоднее устройство по более выгодной цене.

К сожалению, от этого эксперимента в итоге пришлось отказаться. Как сообщает The Wall Street Journal, Apple возобновляет производство iPhone X из-за низкого спроса на модели XS и XS Max, которые были впервые представлены в сентябре текущего года. Таким образом компания намеревается компенсировать свои потери.

Однако предположительно причина кроется не только в обманутых ожиданиях. Дело в том, что Apple заключила договор с компанией Samsung, которая является крупнейшим производителем OLED-дисплеев.

Так как продажи iPhone XS и iPhone XS Max, оснащенные таким экраном, показывают не самые лучшие результаты, Apple пришлось вернуться к выпуску iPhone X, чтобы выполнить все условия контракта с южнокорейским производителем.

Издание сообщает, что производство iPhone X обойдется Apple дешевле, чем новые модели. С другой стороны, стоимость этого прошлогоднего гаджета на рынке ниже, чем у его преемников, что, безусловно, отразится на финансовых показателях «яблока».

«Возвращение к истокам» в связи с перевыпуском iPhone X является не первым тревожным звоночком для Apple. На прошлой неделе стало известно, что компания сократила заказы на производство всех трех новых моделей смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR в связи с трудностями прогнозирования спроса на гаджеты.

Особенно резким стало урезание заказов iPhone XR — компания сократила планы по производству самой бюджетной новой модели на треть от первоначально запланированных 70 млн устройств. При этом такая ситуация происходит уже в третий раз с момента анонса гаджета. Кроме того, цена на iPhone XR в Японии была существенно снижена, чтобы подстегнуть продажи.

После этого анонса поставщики деталей для Apple ухудшили свои прогнозы квартальных финансовых показателей, что незамедлительно сказалось на их капитализации.

Кроме того, финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил о том, что компания намерена скрыть статистику об объемах продаж трех новых моделей iPhone, заявив о том, что эти данные не представляют интереса — гораздо важнее, по мнению Маэстри, конечная выручка и прибыль. Эксперты посчитали, что такой шаг продиктован низким интересом к новым гаджетам, что может негативно сказаться на репутации компании.

Вторичные гаджеты

В сентябре 2018 года во время ежегодной презентации Apple были представлены три айфона — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Несмотря на то, что «яблочные» новинки каждый год неизменно привлекают повышенное внимание пользователей по всему миру, россияне начали терять интерес к новым гаджетам.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Юла», интерес граждан к гаджетам Apple катастрофически упал — в 2017 году на следующий день после презентации число поисковых запросов, в которых упоминается iPhone X, выросло более чем в 30 раз. В 2018 году количество запросов выросло «всего» в два раза, что означает, что ажиотаж вокруг новинок Apple сократился в 15 раз.

Эксперты полагают, что низкие продажи новых айфонов могут быть следствием вторичности самих устройств.

Дело в том, что iPhone XS и iPhone XS Max по сути являются лишь улучшенными и более дорогими версиями прошлогоднего iPhone X, из-за чего люди не торопятся заменить свои смартфоны, так как не видят в покупке смысла.