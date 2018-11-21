Владельцы старых iPhone оказались под угрозой взлома

Хакеры научились взламывать старые iPhone и Mac с помощью поддельных сайтов, незаметно заменяя букву доменного имени. Об этом рассказали эксперты в области кибербезопасности Tencent Security Xuanwu Lab в блоге компании.

Исследователи утверждают, что в устаревших версиях браузера Safari некоторые символы из Юникода отображаются так же, как и обычные буквы. В частности, латинская буква d в поисковой строке будет выглядеть в точности, как символ dum. Причем пользователи не заметят разницу и не смогут распознать поддельную ссылку.

Брешь в системе безопасности устаревшей версии браузера позволяет мошенникам подделывать страницы популярных сайтов, в которых используется буква d: LinkedIn, Dropbox, Reddit, Wordpress и множество других. После того, как жертва авторизируется в фейковом сервисе, злоумышленники получат их данные от оригинальной страницы.