Apple сокращает производство iPhone Xs и Xr

Особенно сложно оказалось предсказать популярность «бюджетного» iPhone Xr. Что в свою очередь привело к снижению производственного плана (из около 70 миллионов единиц) более чем на треть. Производство iPhone Xs и iPhone Xs Max сократилась не так значительно.

Сокращение производства новых iPhone вызвали разочарование и опасения среди поставщиков комплектующих по поводу способности Apple прогнозировать спрос своих гаджетов. К сожалению, в будущем продажи iPhone станут еще менее прозрачными, так как Apple объявила, что с первого квартала 2019 финансового года, раскрывать количество реализованных iPhone в своих отчетах о доходах не будет.