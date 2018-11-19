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Apple сокращает производство iPhone Xs и Xr
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Apple сокращает производство iPhone Xs и Xr 

MobiDevices 4 часа назад
Фото: MobiDevices
В сообщении американской деловой газете Wall Street Journal говорится, что Apple сократила производственные заказы для всех трех моделей iPhone 2018. Причина такого решения заключается в более низком спросе на смартфоны, чем ожидалось.
Особенно сложно оказалось предсказать популярность «бюджетного» iPhone Xr. Что в свою очередь привело к снижению производственного плана (из около 70 миллионов единиц) более чем на треть. Производство iPhone Xs и iPhone Xs Max сократилась не так значительно.
Сокращение производства новых iPhone вызвали разочарование и опасения среди поставщиков комплектующих по поводу способности Apple прогнозировать спрос своих гаджетов. К сожалению, в будущем продажи iPhone станут еще менее прозрачными, так как Apple объявила, что с первого квартала 2019 финансового года, раскрывать количество реализованных iPhone в своих отчетах о доходах не будет.
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