Huawei и Honor запустили сервис по ремонту смартфонов с доставкой в России

Компания Huawei объявила о запуске в России новой услуги платного ремонта смартфонов и планшетов с доставкой. Она позволит пользователям ремонтировать устройства Huawei и Honor, не выходя из дома.

Для отправки устройства пользователю необходимо оформить заявку на сайте многофункционального центра Huawei. Стоимость курьерской доставки с возвратом составляет 500 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 700 рублей для других городов России.

После проведения диагностики клиент получает SMS с расчетом стоимости ремонта и может оплатить услугу онлайн. После починки устройство доставляется обратно клиенту. С учётом времени доставки до сервисного центра и обратно ремонт занимает около 5 дней. Стоимость ремонта указана в прайс-листе сервисного центра и окончательно определяется по результатам диагностики.

Многофункциональный центр осуществляет гарантийный и платный ремонт смартфонов и планшетов Huawei и Honor. Для ремонта используется профессиональное оборудование, рекомендованное компанией-производителем. На отремонтированные компоненты и заменённые детали предоставляется гарантия до 3 месяцев.