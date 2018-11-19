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Глава Apple устал от iPhone
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Глава Apple признался, что стал реже пользоваться iPhone 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Тим Кук ограничил количество уведомлений, приходящих на его мобильное устройство, благодаря чему время пользования смартфоном сократилось.
Руководитель компании Apple Тим Кук признался, что стал реже пользоваться смартфоном iPhone.
«Число случаев, когда я достаю свое устройство, уменьшается», — приводит Axios слова Кука.
По словам главы Apple, он ограничил количество уведомлений, приходящих на его мобильное устройство, благодаря чему время пользования смартфоном сократилось.
Ранее сообщалось, что глава Facebook Марк Цукерберг обязал топ-менеджеров американской корпорации пользоваться только смартфонами на оперативной системе Android, разработанной компанией Google, тем самым запретив использование iPhone.
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