Глава Apple устал от iPhone

Глава Apple признался, что стал реже пользоваться iPhone

Тим Кук ограничил количество уведомлений, приходящих на его мобильное устройство, благодаря чему время пользования смартфоном сократилось.

Руководитель компании Apple Тим Кук признался, что стал реже пользоваться смартфоном iPhone.

«Число случаев, когда я достаю свое устройство, уменьшается», — приводит Axios слова Кука.

По словам главы Apple, он ограничил количество уведомлений, приходящих на его мобильное устройство, благодаря чему время пользования смартфоном сократилось.