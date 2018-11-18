Сложно привыкнуть: почему гнущиеся смартфоны обречены

В начале ноября 2017 года сразу две компании анонсировали новые смартфоны со складывающимися экранами, еще несколько вендоров также готовятся выпустить подобные устройства. Что это, актуальный тренд мобильной индустрии или очередной технологический тупик — разбиралась «Газета.Ru»

Согнулись в три погибели

Два смартфона в форм-факторе почти забытой мобильной «раскладушки», представленные в ноябре 2018 года, разделили экспертное сообщество на два лагеря. Часть специалистов считает гнущиеся гаджеты новым трендом. Другая часть настроена более скептически и говорит, что смартфоны с гибкими экранами в лучшем случае станут игрушками для гиков, в худшем же их ждет забвение, как и 3D-телевизоры, очки дополненной реальности Google Glass и смартфоны на операционной системе Windows Phone.

Смартфон FlexPai небольшой китайской компании Royole был представлен лишь на несколько дней раньше, чем «раскладушка» Infinity Flex корейского технологического гиганта Samsung. Такое совпадение не случайно — в Royole очень хотели «оседлать» хайп вокруг нового форм-фактора и весьма в этом преуспели. Синергетический, медийный эффект от такой двойной презентации смартфонов с гибкими экранами был заметен.

Отметим, что по данным «Газеты.Ru», Huawei и LG тоже работают над смартфонами в таком форм-факторе.

Что же собой представляют эти аппараты? FlexPai — «раскладушка» с вывернутым наизнанку дисплеем диагональю 7,8 дюйма. В сложенном состоянии дисплей как бы обтягивает корпус, и функционально делится на 3 части фронтальную, боковую и тыльную.

Infinity Flex более сложный аппарат, и у него два экрана. Большой, 7,3-дюймовый дисплей складывается внутрь, но при этом на фронтальной поверхности сложенного Infinity Flex есть еще один, обычный, OLED-экран.

Часть экспертов считает складывающиеся смартфоны единственным направлением, где может произойти качественный скачок в развитии потребительской мобильной электроники.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина , главным трендом развития мобильной электроники в последние годы было увеличение диагонали экрана и показателя screen-to-body-ratio (cотношение площади экрана к площади фронтальной панели).

«В эту гонку включились все вендоры, и к 2019 году screen-to-body-ratio вплотную приблизилось к 100% а размер дисплеев достиг 6,5-7 дюймов. Дальше увеличивать размер дисплеев без ущерба эргономике невозможно. Сейчас складывающиеся экраны — это единственный способ увеличить площадь дисплеев смартфонов без радикального увеличения размера самих смартфонов.

Скорее всего, для флагманских смартфонов форм-фактор «раскладушка» в ближайшие 10-15 лет станет мейнстримом.

Важно еще и то, что в разложенном состоянии в том же Infinity Flex соотношение сторон примерно 4х3, и, таким образом, полезная площадь его экрана при диагонали 7,3 дюйма намного больше, чем у смартфонов с соотношением сторон 18:9 и диагональю 6,5. То есть, разница в площади экрана между обычным смартфоном и «раскладушкой» значительна. Первоначально такие аппараты будут очень дороги, примерно 1600$, затем цена опустится до 1000$, а через 5 лет они будут в ценовой категории до 500$», — считает Муртазин.

Технологично, но неудобно

Устойчивый тренд последних десяти лет на рост дисплеев смартфонов во многом связан с возросшим потреблением видеоконтента на мобильных устройствах, популярностью социальных сетей, игр и текстового общения — для таких пользовательских сценариев лучше всего подходят смартфоны с большими экранами.

Логика производителей, пытающихся найти решение эргономических проблем больших смартфонов, понятна, но пока реализация нового форм-фактора вызывает вопросы.

Так, например, аналитик IDС Ольга Бабинина считает, что у первых смартфонов со складывающимся экраном слишком высокая цена и слишком много технически недостатков, чтобы стать действительно популярными устройствами.

Говоря о FlexPai, она отметила его большие габариты, и, как следствие, плохую эргономику, дороговизну и повышенную уязвимость при падении, так как в сложенном состоянии у него по сути три экрана: на лицевой, тыльной сторонах и сбоку.

К недостаткам Infinity Flex она относит толщину и дороговизну. Также аналитик IDC считает, что для полноценной работы с новым форм-фактором смартфонов Google должна серьезно доработать Android.

Руководитель информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков также не верит в то, что складные устройства станут мейнстримом мобильной техники. По его мнению, это сугубо нишевый продукт, и пока у пользователя нет очевидных причин для выбора смартфона с в таком формате.

«Возможно, в будущем какие-то новые функции смартфона и новые приложения будут интересными для такого варианта экрана, но пользователь будет еще долго привыкать к нему», — говорит Кусков.

Эксперт отметил, что «раскладушки» появились не просто так — вендоры вынуждены двигаться в сторону создания новых форматов мобильных устройств, так как на рынке смартфонов уже сейчас заметна стагнация.

Многие эксперты и технологические журналисты, побывавшие на презентация Samsung и Royole, отметили «сырость» показанных образцов. Вживую аппараты выглядят далеко не так эффектно, как на графических рендерах.

Еще один аргумент, который используют критики «раскладушек», это заметное падение продаж 7-8 дюймовых планшетов в последние годы. По данным Gartner, рынок планшетов уменьшился с 229 млн устройств в 2014 году до 163 млн в 2017 году.

Причем большинство этих устройств продается в самой бюджетной категории и используется как рабочие терминалы таксистами, кладовщиками, продавцами и пр. Пока неясно, как маркетологи сумеют убедить пользователей премиальных устройств за $1500-2000, что смартфон с 7-8 дюймовым экраном — это круто, престижно и модно. В раскрытом виде смартфоны-раскладушки действительно похожи на бюджетный аксессуар таксиста.

Тем не менее, даже если этот форм-фактор постигнет рыночная неудача, само стремление создавать новые форматы мобильных устройств, новые интерфейсы, новые сценарии использования — это хороший знак для потребителей. Напомним, что формат обычного смартфона, по сути, не меняется уже 10 лет, а такие средства ввода, как компьютерная мышь и клавиатура, были созданы 50 и 34 года назад, соответственно.

По мнению Эльдара Муртазина, эволюция вычислительных устройств приведет к замене смартфонов, десктопов и ноутбуков каким-то одним универсальным вычислительно-коммуникационным устройством.