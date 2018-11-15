Ещё
В Galaxy S9 и Mi6 обнаружены уязвимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Samsung Galaxy S9 и Xiaomi Mi6 обнаружены серьезные уязвимости 

SecurityLab.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Участники хакерских соревнований Pwn2Own 2018, проходивших в Токио 13-14 ноября, в очередной раз доказали, что даже работающее под управлением новейшей версии ОС мобильное устройство со всеми обновлениями безопасности все равно можно взломать.
В ходе соревнований участники успешно взломали смартфоны от трех крупнейших производителей — iPhone X (об этом SecurityLab сообщал раньше), Samsung Galaxy S9 и Xiaomi Mi6. «Белые шляпы» со всего мира обнаружили в вышеупомянутых устройствах 18 ране неизвестных уязвимостей и создали для них соответствующие эксплоиты, заработав в общей сложности $325 тыс.
Команде под названием Fluoroacetate, состоящей из двух человек — Ричарда Чжу (Richard Zhu) и Амата Камы (Amat Cama), удалось взломать Samsung Galaxy S9 путем эксплуатации уязвимости переполнения кучи (heap overflow) в компоненте смартфона, отвечающем за основную полосу частот. За свое открытие команда получила $50 тыс.
Еще три уязвимости были обнаружены командой MWR, взломавшей с их помощью Samsung Galaxy S9 через Wi-Fi. Затем с использованием небезопасного перенаправления участники установили на атакуемее устройство вредоносное приложение, получив награду в размере $30 тыс.
В рамках соревнований Fluoroacetate успешно взломала еще один смартфон — Xiaomi Mi6. С помощью технологии NFC команда смогла заставить смартфон незаметно от пользователя открыть в браузере особым образом сконфигурированную страницу и получила за это $30 тыс.
Во второй день соревнований Fluoroacetate успешно проэксплуатировала уязвимость целочисленного переполнения (integer overflow) в JavaScript-движке браузера на Xiaomi Mi6 и извлекла хранящиеся на смартфоне фотографии. Обнаружение уязвимости принесло команде еще $25 тыс.
Независимый участник Майкл Контрерас (Michael Contreras) получил $25 тыс. за уязвимость type confusion, позволившей ему выполнить произвольный код на Xiaomi Mi6.
Как несложно догадаться, чемпионом Pwn2Own 2018 стала команда Fluoroacetate, в общей сложности заработавшая $215 тыс. и получившая титул «Master of Pwn». Подробности об обнаруженных ею уязвимостях будут раскрыты через 90 дней, чтобы дать возможность производителям подготовить исправления. До выхода патчей устройства будут уязвимы к атакам.
SecurityLab.ru: последние новости
Обнаружены 7 новых вариантов атак Meltdown и Spectre Windows 10 Creators Update вызывает проблемы с web-камерами Logitech Эксперты опасаются новых смертельных кибератак на нефтезаводы по всему миру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может закрыть Азовское море для Украины88
Лукашенко взялся за ракеты160
Самогон и засор в туалете: причина взрыва в доме в Москве26
На что будет способен новейший Ил-276177
Малахов рассказал о сыне Бузовой, которого она скрывала4
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение