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В США IPhone X взорвался в ходе установки обновлений
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В США IPhone X взорвался в ходе установки обновлений 

ТАСС 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Один из владельцев iPhone X в США сообщил о взрыве своего смартфона. В сети появились фотографии сгоревшего гаджета, который взорвался во время установки обновления.
Снимки 13 ноября выложил пользователь Роки Мохамадали в своем аккаунте в Twitter.
"Смартфон нагрелся и взорвался в процессе установки обновления. Что происходит?" — написал Мохамадали.
Владелец смартфона не пострадал. Позднее он уточнил порталу Gadgets 360, что во время установки обновления поставил iPhone на зарядку. "После того как обновление загрузилось, гаджет включился, и из него пошел темно-серый дым, затем смартфон загорелся", — сказал Мохамадали.
По его словам, он купил iPhone в январе и использовал "родное" зарядное устройство. Пользователь уведомил о случившемся компанию Apple, разработчик гаджета пообещал разобраться, отметив, что случившееся "не является нормальной работой смартфона".
Подобные инциденты уже случались ранее. Так, в сентябре прошлого года гаджет взорвался у пользовательницы из Тайваня. В результате самопроизвольной детонации внутри iPhone 8 Plus образовалась трещина шириной 0,5 см, однако сам корпус гаджета не пострадал.
Годом ранее в Китае iPhone 7 взорвался в руках у владельца в момент съемки видео. В результате смартфон раскололся пополам, а мужчина получил незначительные повреждения рук и лица.
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