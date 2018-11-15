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Представлен первый Android-смартфон с двумя «челками»
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Sharp показала смартфон с двумя чёлками. Они нормальные? 

iPhones.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Они нормальные?Поманите, как у Google Pixel 3 случился забавный баг? Тогда смартфон рисовал второй вырез в дисплее.
Выглядело это как-то так:
Видимо, инженеры Sharp вдохновились этим багом и сделали второй вырез в новом смартфоне AQUOS R2. Сделано это с целью выделить фронтальную камеру и сканер отпечатков пальцев.
Но это не все плюшки новинки. В ней установлен 5,2-дюймовый Full HD+ дисплей с частотой обновления в 120 Гц. А работать с ним можно даже в перчатках.
За производительность отвечает процессор Snapdragon 845, а также 4 ГБ оперативной памяти.
Основная камера тоже оказалась впечатляющей: 22,6 МП, сенсор с обратной подсветкой, F/1.9, оптическая и электронная стабилизация изображения.
И вроде достойные характеристики, но как же убого это выглядит…
Две челки, за что?!
Я не считаю решение сделать два выреза в дисплее оправданным. Sharp банально уменьшила полезную площадь дисплея, ограничив нижнюю часть сканером отпечатков пальцев.
Что мешало разместить его сзади, как делают другие производители? Зачем так уродовать устройство?
Как уже говорил Никита Горяинов, подобные новшества никак не красят флагманские смартфоны на Android. И ладно бы Sharp убрала хотя бы «подбородок», но он тоже никуда не делся!
Если в iPhone это решение как-то оправдывается, то производители Android-смартфонов уже тупо издеваются над своими клиентами. Они не знают, как удивить потребителя, и решаются на откровенно глупые поступки.
Жду не дождусь, когда компании начнут наращивать количество вырезов. До такой степени, когда они заполонят весь экран. Это будет полный аут.
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