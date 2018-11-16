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Пользователи всех Android-устройств стали жертвами слежки
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Пользователи всех Android-устройств стали жертвами слежки 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Специалисты из компании Nightwatch Cybersecurity сообщили об опасной уязвимости в устройствах Android. Используя ее, хакеры могли следить за передвижениями юзеров, сообщается в отчете на сайте организации.
Злоумышленники могут воспользоваться брешью через маршрутизатор Wi-Fi. В зону видимости попадают все устройства, находящиеся в поле доступа сигнала.
Уязвимость, названная CVE-2018-9581, обнаружена в системе RSSI. Она определяет уровень принимаемого сигнала. Также RSSI передает эту информацию другим программам.
Из-за бреши сторонние приложения могут получить всю информацию о принимаемом сигнале и определить, где находится юзер относительно маршрутизатора.
По словам экспертов, такая уязвимость присутствует во всех версиях операционной системы Android.
В октябре стало известно о новом способе выкрасть информацию с любого устройства с помощью NFC-чипа. Техника взлома с большого расстояния оказалась применима к Android-смартфонам и ноутбукам.
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