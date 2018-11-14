Сговора по ценам на iPhone XS не обнаружили

ФАС РФ не обнаружила сговора ритейлеров при установлении цен на iPhone XS

"Не обнаружено признаков нарушения", — сообщили в пресс-службе.

В конце сентября ФАС сообщила, что получила жалобу от гражданина на возможную координацию ценообразования у распространителей смартфонов Apple, которая могла привести к установлению одинаковых розничных цен на гаджеты.