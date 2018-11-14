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Сговора по ценам на iPhone XS не обнаружили
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ФАС РФ не обнаружила сговора ритейлеров при установлении цен на iPhone XS 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не обнаружила координации ритейлеров при установлении цен на iPhone XS, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Не обнаружено признаков нарушения", — сообщили в пресс-службе.
В конце сентября ФАС сообщила, что получила жалобу от гражданина на возможную координацию ценообразования у распространителей смартфонов Apple, которая могла привести к установлению одинаковых розничных цен на гаджеты.
Американская компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Модели IPhone XS и iPhone XS Max можно купить с объемом памяти 64, 256 и 512 Гб. Мировые продажи новинок от Apple стартовали 21 сентября более чем в 30 странах мира.
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