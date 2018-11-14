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«Яндекс» может представить смартфон 19 ноября
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«Яндекс» может представить свой смартфон 19 ноября 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" планирует представить собственный телефон на презентации 19 ноября, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
На пресс-конференции, назначенной на эту дату, "Яндекс" обещает показать большое обновление поиска и новые продукты, говорится в приглашении компании.
По данным источников газеты, "Яндекс" договорился о продажах смартфона с "М. Видео", продавать "Яндекс. Телефон" планирует и "Вымпелком". Сроки начала продаж, характеристики аппарата и его стоимость источники "Ведомостей" не называют. По словам одного из них, в ходе переговоров "Яндекса" с крупной розничной сетью в начале ноября обсуждалась розничная цена 19,99 тысячи рублей.
Характеристики "Яндекс. Телефона" в целом соответствуют недорогим китайским смартфонам, рассказывали источники газеты.
О существовании "Яндекс. Телефона" стало известно в июле из реестра криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза. В августе выяснилось, что "Яндекс" ведет переговоры о продажах аппарата с крупнейшими розничными сетями, включая "М. Видео-Эльдорадо" и "Вымпелком" (их представители подтверждали такие переговоры). Но договориться тогда не получалось, поскольку "Яндекс" настаивал на слишком низкой наценке, рассказывали знакомые участников переговоров.
В конце мая компания представила другой гаджет — умную колонку "Яндекс. Станция" под управлением голосового помощника "Алиса". Ее продажи стартовали в начале июля.
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