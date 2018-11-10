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Apple заявила о дефектах в MacBook Pro 13 и iPhone X
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Apple заявила о дефектах в MacBook Pro 13 и iPhone X 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Компания Apple сообщила об обнаружении ряда сбоев и дефектов в ноутбуках MacBook Pro 13 и смартфонах iPhone X.
Согласно размещённому на сайте компании заявлению, в некоторых iPhone X могут возникать проблемы с сенсорным экраном из-за выхода из строя компонента дисплея. Производитель заявил, что смартфоны могут не реагировать на касание и, наоборот, производить действия без касания. Столкнувшиеся с этими проблемами владельцы iPhone X, согласно заявлению компании, могут произвести бесплатную замену дисплея.
Кроме того, Apple заявила о возможной потери данных и сбоях в работе жесткого диска в некоторых MacBook Pro 13, которые были проданы с июля 2017 года по июнь 2018 года. Компания рекомендовала владельцам как можно скорее обратится в сервисные центры Apple для устранения дефектов.
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