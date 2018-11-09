Зачем Samsung складывающийся смартофон

Зачем корпорации Samsung складывающийся смартофон

В очередной раз производители пытаются удивить пользователей. На этот раз — изгибающимся смартфоном

Samsung наконец показал свой складывающийся смартфон разработчикам. Предположительно он будет называться Galaxy X или Galaxy F. Раньше о нем ходили только слухи. Они подтвердились, но изменит ли новый продукт ситуацию на рынке?

Продажи смартфонов падают четвертый квартал подряд. Пользователи флагманам предпочитают недорогие модели, а Samsung и Apple теряют рынок в пользу китайских поставщиков: Huawei в этом году уже вышла на чистое второе место по поставкам. Только инновационная технология, которую удастся внедрить раньше конкурентов, позволит Samsung отстоять первое место, а другим производителям сохранить продажи дорогих моделей. Возможно, такой технологией станут гаджеты со складывающимися дисплеями.

Прототип

На конференции для разработчиков в Сан-Франциско Samsung показал смартфон с диагональю экрана 7,3 дюйма, который при складывании превращается в модель 4,5 дюйма. Судя по презентации, это только прототип, и финальная модель может довольно сильно измениться. Дело не только в том, что смартфон был продемонстрирован в чехле, который скрывал его истинные формы, — главное, что его характеристики выглядят удивительно неподходящими для следующей модели.

Что такое экран в 7,3 дюйма? Это немногим больше, чем дисплей в топовой модели Samsung Galaxy Note 9 (6,4 дюйма). Но если в серийных моделях корейская компания перешла на соотношение сторон 2:1, то у нового устройства смартфона оно 1,4:1, и только после складывания 2,3:1. Получается, вместо того, чтобы складывать модель с большим экраном (чтобы поместить ее в карман, например), пользователю предлагается привыкать к новому соотношению сторон, а привычная работа возможная только со сложенной моделью. Но тогда пропадает вся прелесть изгибающегося смартфона — возможность вытащить из кармана компактное устройство и разложить его. Кроме того, разрешение экспериментальной модели несколько ниже, чем у Note 9 (2152х1536 против 2960х1440 точек), хотя и достаточно большое. Так как устройство, если выйдет, будет флагманским, наверняка и дисплей для него будет подобран с максимальным разрешением.

Не случайно гаджет продемонстрировали на конференции для разработчиков: пока важно привлечь их внимание к новому устройству, намекнуть, что надо адаптировать программы под новый режим работы.

Подготовка

Важно, что Google поддерживает новый формат: это обеспечит удобный интерфейс пользователям и упростит жизнь разработчикам. Например, у Samsung в топовых моделях Note 9, S9+, S9 края дисплея загнуты — это выглядит замечательно. Кроме того, на края экрана Samsung добавил фирменные функции — например, быстрый вызов приложений. Но обычные сайты не всегда удобно читать на смартфонах с закругленными углами (сейчас таких делает и Huawei) — буквы на изогнутых участках искажаются. Тут пригодилось бы, чтобы операционная система Android (которую разрабатывает Google) понимала бы, как оптимально форматировать текст.

Samsung не зря показывает прототип: производители уже экспериментировали с изогнутыми (Samsung, модель с изогнутым внутрь дисплеем) и гнущимися (LG Flex) и даже складывающимися (прототип NEC на MWC-2012) экранами. Однако мало удивить пользователя. Если «фишка» не дает нового пользовательского опыта, преимущества от ее применения, то смартфон остается невостребованным: инновации стоят дорого, но покупатель не согласится заплатить только за экстравагантный внешний вид.

Хорошая новость для потребителей, что устройствами со складывающимся экранами разрабатывают несколько компаний. Например, ими занимаются как малоизвестная китайская Royole (модель FlexPai), так и популярные LG (телевизор), Lenovo и Xiaomi (смартфоны и планшеты). Конкуренция заставит вендоров выбрать наилучшую форму и практику применения гнущихся дисплеев, подобрать удобный интерфейс и не очень задирать цену на серийные модели.