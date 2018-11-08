Девушка пострадала из-за загоревшегося iPhone

Гаджет загорелся во время зарядки батареи.
Жительница США получила ожоги в результате самовозгорания iPhone X во время зарядки батареи. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на форум Reddit.
Девушка поставила телефон на зарядку и легла отдыхать, но гаджет загорелся и пострадавшая получила ожог.
Она не стала подавать в суд на компанию Apple. Пользователи предположили, что провод был сильно изношен и вызвал короткое замыкание.
Это не первый инцидент с гаджетами Apple. В прошлом году iPhone 8 plus взорвался во время подзарядки у жительницы города Тайчжун. Отмечается, что инцидент произошел через три минуты после начала зарядки.