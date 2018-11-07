Ещё
Samsung вернётся к серии Galaxy R
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung вернётся к серии Galaxy R 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Надёжный источник под псевдонимом MMDDJ_ сообщил в Твиттере, что Samsung вернёт в производство серию смартфонов Galaxy R.
Компания работает над бюджетным устройством, который будет оснащён чипом Snapdragon 450. На данный момент других характеристик смартфона пока неизвестно.
Последнюю модель серии Galaxy R выпустили в 2011 году. Она стала более дешёвой версии флагмана Galaxy S2. Смартфон получил положительные отзывы, но из-за некоторых проблем с аппаратным обеспечением Samsung сократила объём производства и в конечном итоге прекратила его выпуск.
Ранее News.ru сообщил, что компания Oppo показала два новых смартфона — RX17 Pro и RX17 Neo. Оба устройства получили каплевидный вырез и интегрированный под дисплей дактилоскопический сканер.
News.ru: последние новости
AMD представила первый в мире 7-нанометровый GPU Oppo представила смартфоны RX17 Pro и RX17 Neo iPhone 5 признали устаревшим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщину убили в лифте в Москве85
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал260
Дознаватель из Уфы «потеряла память»384
Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?216
Богатство бедных32
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
01:06
Ветерана обманным путем лишили квартиры за «долги внука»
Происшествия
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
00:14
Запашного госпитализировали в Германии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение