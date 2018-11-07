Samsung вернётся к серии Galaxy R

Надёжный источник под псевдонимом MMDDJ_ сообщил в Твиттере, что Samsung вернёт в производство серию смартфонов Galaxy R.

Компания работает над бюджетным устройством, который будет оснащён чипом Snapdragon 450. На данный момент других характеристик смартфона пока неизвестно.

Последнюю модель серии Galaxy R выпустили в 2011 году. Она стала более дешёвой версии флагмана Galaxy S2. Смартфон получил положительные отзывы, но из-за некоторых проблем с аппаратным обеспечением Samsung сократила объём производства и в конечном итоге прекратила его выпуск.

Ранее News.ru сообщил, что компания Oppo показала два новых смартфона — RX17 Pro и RX17 Neo. Оба устройства получили каплевидный вырез и интегрированный под дисплей дактилоскопический сканер.