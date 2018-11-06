Ещё
Nokia представит смартфон с пятью «глазами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Nokia представит смартфон с пятью «глазами» 

mobile-news.net + ещё 3 12 часов назад
Фото: mobile-news.net
Бренд Nokia работает над созданием модели Pure View, которая получила кодовое название Olympic. Ожидается, что смартфон выйдет на базе Android Pie. Устройство получит стильный дизайн и отличные параметры. Но отнюдь не за эти преимущества смартфон бренда называют самым ожидаемым за последние 5 лет. Основное внимание обеспечила новость о наличии пяти линз основной камеры. Скорее всего, название Olympic связано с тем, что символ игр состоит из пяти колец. Однако линзы располагаются не в шахматном порядке. Дизайнерское решение, скорее, вызывает ассоциацию с глазами паука.
Новинка оснащена чипсетом Snapdragon 845. Экран имеет диагональ 6 дюймов, под которым располагается сканер для разблокировки дисплея. Флагман получит защиту корпуса IP67. Согласно слухам, в свое распоряжение пользователь получит 128 Гб памяти. Изначально презентация устройства была запланирована на октябрь 2018 года, однако ее было решено перенести. Скорее всего, новинка появится в январе.
mobile-news.net: последние новости
Honor V20 получит процессор Кирин 980 и другие слухи вокруг новинки Google и Samsung работают над специальной версией Android Популярный смартфон Huawei Mate 20 Pro не идеален: обнаружена проблема у некоторых экземпляров
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Наталья Корчагина4
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян130
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети40
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя474
ФСИН объяснила обеды бандита с икрой и крабами212
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
00:30
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
Наука и техника
05:41
В Монако задержан российский миллиардер
Криминал Другое
05:02
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
В мире Украина
01:01
Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня
В мире
02:44
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Политика
01:41
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки
Происшествия
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение