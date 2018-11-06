Nokia представит смартфон с пятью «глазами»

Бренд Nokia работает над созданием модели Pure View, которая получила кодовое название Olympic. Ожидается, что смартфон выйдет на базе Android Pie. Устройство получит стильный дизайн и отличные параметры. Но отнюдь не за эти преимущества смартфон бренда называют самым ожидаемым за последние 5 лет. Основное внимание обеспечила новость о наличии пяти линз основной камеры. Скорее всего, название Olympic связано с тем, что символ игр состоит из пяти колец. Однако линзы располагаются не в шахматном порядке. Дизайнерское решение, скорее, вызывает ассоциацию с глазами паука.

Новинка оснащена чипсетом Snapdragon 845. Экран имеет диагональ 6 дюймов, под которым располагается сканер для разблокировки дисплея. Флагман получит защиту корпуса IP67. Согласно слухам, в свое распоряжение пользователь получит 128 Гб памяти. Изначально презентация устройства была запланирована на октябрь 2018 года, однако ее было решено перенести. Скорее всего, новинка появится в январе.