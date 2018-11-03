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Смартфоны оказались опасными для детей
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Ученые подтвердили психическую опасность смартфонов для детей 

РИА Новости + ещё 6 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Дети младше 18 лет, проводящие у экранов смартфонов и других гаджетов, а также телевизора час и более в день, могут заработать психические проблемы, выяснили американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Preventive Medicine Reports.
Ученые проанализировали результаты национального опроса родителей о здоровье детей за 2016 год. У них спрашивали о наличии проблем в поведении ребенка, его эмоциональном состоянии и развитии, а также о том, сколько времени он проводит у экранов.
В результате специалисты заметили, что уже одного часа в день достаточно, чтобы привести к ухудшению психологического состояния ребенка, в частности, к снижению любознательности, самоконтроля, эмоциональной стабильности, а также повышению отвлекаемости. Также для таких детей в основном были свойственны проблемы в общении со сверстниками.
Кроме того, исследователи выяснили, что для детей от 14 до 17 лет, проводящих у экранов от семи и более часов, более характерны депрессии и тревожность, чем для той же возрастной группы, проводящей у экранов час в день. Также такие подростки часто наблюдались у специалистов или принимали психотропные лекарства.
При этом ученые подчеркивают, что у подростков закономерность между временем, проведенным у экранов, и психическим состоянием была сильнее, чем у детей младшего возраста.
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