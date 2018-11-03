Представлен первый полностью сгибаемый смартфон

Изобретатели из Стэнфордского университета представили первый полностью сгибаемый смартфон. Похожие проекты за последние пару лет демонстрировали несколько крупных компаний, но на рынок сгибаемые гаджеты так и не вышли.

Похоже, что Samsung и прочие компании-гиганты обошел малоизвестный бренд Royole.

На днях компания показала свой новый смартфон — Royole FlexPai, который в разложенном состоянии напоминает, скорее, планшет. Если его сложить, то пользователю становится доступно три экрана: по одному спереди и сзади, а также пространство на сгибе, на котором отображаются различные оповещения.

Пока что мы продаем Royole FlexPai лишь в качестве модели для разработчиков. Цены на смартфон начинаются от 1 318 долларов, а начало поставок устройства мы планируем на конец декабря, — рассказали разработчики.

Известно, что смартфон имеет 7,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 1 920 на 1 440 пикселей, шесть или восемью гигабайтов оперативной памяти и чипсет Qualcomm Snapdragon 8150.

Согласно описанию, объем флеш-памяти — в зависимости от версии — составляет 128, 256 или 512 ГБ.

Несмотря на гибкость устройства, в нем есть все необходимые «примочки». Например, на задней панели смартфона расположена двойная камера с модулями 20 и 16 мегапикселей.

Работает смартфон под управлением ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой Royole под названием Water OS.