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Представлен первый полностью сгибаемый смартфон
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Представлен первый полностью сгибаемый смартфон 

Ридус + ещё 1 2 часа назад
Фото: Ридус
Изобретатели из Стэнфордского университета представили первый полностью сгибаемый смартфон. Похожие проекты за последние пару лет демонстрировали несколько крупных компаний, но на рынок сгибаемые гаджеты так и не вышли.
Похоже, что Samsung и прочие компании-гиганты обошел малоизвестный бренд Royole.
На днях компания показала свой новый смартфон — Royole FlexPai, который в разложенном состоянии напоминает, скорее, планшет. Если его сложить, то пользователю становится доступно три экрана: по одному спереди и сзади, а также пространство на сгибе, на котором отображаются различные оповещения.
Пока что мы продаем Royole FlexPai лишь в качестве модели для разработчиков. Цены на смартфон начинаются от 1 318 долларов, а начало поставок устройства мы планируем на конец декабря, — рассказали разработчики.
Известно, что смартфон имеет 7,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 1 920 на 1 440 пикселей, шесть или восемью гигабайтов оперативной памяти и чипсет Qualcomm Snapdragon 8150.
Согласно описанию, объем флеш-памяти — в зависимости от версии — составляет 128, 256 или 512 ГБ.
Несмотря на гибкость устройства, в нем есть все необходимые «примочки». Например, на задней панели смартфона расположена двойная камера с модулями 20 и 16 мегапикселей.
Работает смартфон под управлением ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой Royole под названием Water OS.
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