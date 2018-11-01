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Apple признала iPhone 5 устаревшим
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Apple признала iPhone 5 устаревшим 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Apple включила iPhone 5 в список устаревших продуктов. Об этом сообщается на сайте компании.
Внесение в этот перечень означает, что компания не будет более ремонтировать смартфоны этой модели, также теперь не осуществляются их гарантийное обслуживание и поддержка.
"В США iPhone 5 был считается "устаревшим", в других странах его классифицируют как "вышедший из эксплуатации". В эту категорию попадают устройства, снятые с производства более пяти, но менее семи лет назад", — отметили в компании.
iPhone 5 был представлен пользователям в сентябре 2012 года. От предыдущих моделей этот смартфон отличался увеличенным экраном, монолитным алюминиевым корпусом, процессором последнего поколения А6.
Аппарат был снабжен тремя микрофонами, 8-мегапиксельной камерой, обновленной операционной системой iOS6, поддерживал высокоскоростные LTE-сети. Батарея была рассчитана на 8 часов работы в режиме разговора, либо на 10 часов — в режиме просмотра видео.
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