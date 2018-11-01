Apple признала iPhone 5 устаревшим

Apple включила iPhone 5 в список устаревших продуктов. Об этом сообщается на сайте компании.

Внесение в этот перечень означает, что компания не будет более ремонтировать смартфоны этой модели, также теперь не осуществляются их гарантийное обслуживание и поддержка.

"В США iPhone 5 был считается "устаревшим", в других странах его классифицируют как "вышедший из эксплуатации". В эту категорию попадают устройства, снятые с производства более пяти, но менее семи лет назад", — отметили в компании.

iPhone 5 был представлен пользователям в сентябре 2012 года. От предыдущих моделей этот смартфон отличался увеличенным экраном, монолитным алюминиевым корпусом, процессором последнего поколения А6.

Аппарат был снабжен тремя микрофонами, 8-мегапиксельной камерой, обновленной операционной системой iOS6, поддерживал высокоскоростные LTE-сети. Батарея была рассчитана на 8 часов работы в режиме разговора, либо на 10 часов — в режиме просмотра видео.