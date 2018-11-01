The Week (США): «Эппл» пытается убить свой ноутбук

The Week (США) . «Эппл» преднамеренно «убивает» ноутбук? Новый «Эйр» лишь на сто долларов дешевле «макбука», который тоньше и легче. То есть «Эйр» перестал быть очевидным выбором. Видимо, производитель хочет, чтобы вместо него клиенты покупали планшет, пишет

Я пишу о технике, поэтому многие спрашивают моего совета — о том, какой телефон купить и не пора ли произвести апгрейд их ноутбуков. Но чаще всего за последние несколько лет мне задавали один вопрос: «Когда „Эппл" собирается выпустить новую версию ноутбука MacBook Air?“ Очень многие писатели, ученые и студенты просто по умолчанию выбирают лэптоп MacBook Air, и ждут не дождутся появления новой модели этого устаревшего ноутбука.

На этой неделе на мероприятии в Бруклине Нью-Йорк , „Эппл“, наконец, анонсировала новую модель лэптопа с обновленным экраном и улучшенными характеристиками. Но теперь ноутбук лишился той своей особенности, которая нравилось покупателям — сравнительно доступной цены. Вместо этого (если говорить о гаджетах дешевле тысячи долларов) на первый план выходят новые планшеты от „Эппл“. Это может показаться странным шагом, но если погадать на кофейной гуще, станет ясно, что, по мнению „Эппл“, планшет способен стать заменой этому самому распространенному современному ноутбуку.

Большинство технических экспертов уже много лет считают „эйр“ своим самым предпочтительным, излюбленным ноутбуком — и не зря: при стоимости около тысячи долларов это был отличный вариант. Этот лэптоп был прочным, но легким, он мгновенно включался, и его батареи хватало на целую вечность. Короче говоря, это был платонический идеал неубиваемого ноутбука, и благодаря своей цене он был самым привлекательным продуктом в линейке „Эппл“.

Но при цене в 1199 долларов новый лэптоп „эйр“ всего на сто долларов дешевле более тонкого и легкого „макбука“ и более мощного „макбука про“. „Эйр“неожиданно перестал быть очевидным выбором. Похоже, „Эппл“ хочет, чтобы вместо него покупатели выбрали в качестве своего излюбленного компьютера планшет. У нового планшета iPad Pro теперь есть несколько обновленных функций, включая такие характеристики, как увеличенный дисплей и улучшенный корпус со смарт-клавиатурой. И теперь у него нет домашней кнопки.

Но главной подсказкой, помогающей понять планы „Эппл“, являются цены: новые планшеты iPad Pro стоят от 800 долларов до 1000 долларов — если с клавиатурой. Другими словами, в ценовой схеме „Эппл“ они заняли место ноутбуков MacBook Air.

Еще одну подсказку можно найти на сайте „Эппл“. На странице, посвященной планшетам iPad Pro, говорится, что новые девайсы „заставят вас переосмыслить, на что способен планшет“. А затем — более мелким шрифтом — написано: „И на что способен компьютер“. Компания хочет изменить элементарное определение компьютера. Зачем довольствоваться девайсом, имеющим всего лишь экран и клавиатуру, если можно приобрести устройство с сенсорным экраном, датчиками и цифровым пером?

Нужны другие доказательства? Раньше приверженцы компьютеров в качестве основной причины того, что планшет не подходит для „реальной работы“, называли его неспособность работать с фотошопом. На этой неделе в рамках демонстрации новых гаджетов „Эппл“ на сцену вышла компания „Эдоуби“ (Adobe) и продемонстрировала свой графический редактор на новых планшетах „Эппл“. Кроме того, новые планшеты имеют разъем USB-C, который позволит пользователям подключать камеры и другие устройства, фактически превращая планшет в мобильную фото— или видеостудию, что когда-то было возможно исключительно при работе с „макбуками“.

Так что да, „Эппл“ пытается выстроить свою продуктовую линейку вокруг адаптируемого планшета. Но этого еще не произошло. Несмотря на многие усовершенствования, операционная систем iOS по-прежнему отстает от ОС „макбуков“ по функциональности, и для людей, регулярно выполняющих определенные задачи или имеющих определенные потребности, „макбук“ по-прежнему является оптимальным вариантом. Но „Эппл“ знает, что определенному, значительному сегменту покупателей по-прежнему нужны обычные компьютеры. Именно поэтому она выпустила новые версии планшета MacBook Air и компьютера Mac Mini. Именно поэтому она до этого выпустила такие высококлассные девайсы, как моноблок iMac Pro и ноутбук MacBook Pro.

Для миллионов других людей, которые, возможно, когда-то автоматически приобрели ноутбук MacBook Air, выбор между ним и планшетом „Эппл“ теперь уже не столь очевиден. Но очевидно одно — „Эппл“, вероятно, в скором будущем этот ноутбук убьет.