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Apple отменила дополнительное производство iPhone XR
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Apple отменяет дополнительное производство iPhone XR из-за слабого спроса 

Прайм + ещё 79 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американская корпорация Apple отменяет дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса, при этом компания увеличила заказы на более дешевые теперь старые модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus, пишет японская газета Nikkei со ссылкой на источник.
"Foxconn (компания-сборщик смартфонов Apple — ред.) изначально приготовила около 60 сборочных линий для смартфонов Apple модели XR, но за последнее время использовала только около 45 из них, поскольку их основной покупатель сообщил, что ему пока не нужно производить так много", — сообщил знакомый с ситуацией источник изданию.
Таким образом, Foxconn будет производить примерно на 100 тысяч смартфонов данной модели в день меньше, поскольку спрос оказался на 20-25% ниже от первоначального оптимистичного прогноза, отметил источник. Схожая ситуация у другого сборщика смартфонов компании — Pegatron.
При этом корпорация теперь запрашивает увеличение производства смартфонов моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые сейчас стоят на 20% дешевле, чем XR. По данным источника, поставщики восьмой модели смартфонов получили заказы в целом на 5 миллионов единиц больше.
"Ранее Apple планировала производство 20 миллионов единиц более старых моделей iPhone в этом квартале, но компания увеличила эту цифру до 25 миллионов единиц", — приводит издание слова источника.
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