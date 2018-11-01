Смартфон Nubia X получил два дисплея

Компания Nubia представила новый флагманский смартфон под названием Nubia X, который получил целых два экрана: один — на лицевой части, практически полностью безрамочный, другой — менее крупный, расположенный на задней панели (таким образом, новинка не нуждается во фронтальной камере — селфи можно делать с помощью основных камер на задней панели).

Стремясь сделать смартфоны полноэкранными, имеющими минимальные рамки вокруг дисплея, производители пробуют различные решения. Например, смартфон Vivo Nex, представленный в июне этого года, получил выдвижную селфи-камеру (она появляется из верхнего торца устройства); некоторые другие компании же решили механизм слайдера — например, такое решение реализовано в Oppo Find X.

Компания Nubia же пошла иным путем. Отказаться от верхней рамки и от «выреза» она смогла, вообще лишив устройство фронтальной камеры: в новом флагмане Nubia X имеется второй дисплей, расположенный на задней панели и позволяющий делать селфи при помощи основных камер.

Основной дисплей Nubia X имеет диагональ 6,26 дюйма, разрешение FHD+ и выполнен по технологии LCD. Экран же, установленный на задней панели, менее крупный: это OLED-дисплей с диагональю 5,1 дюйма и разрешением 1 520 на 720 пикселей (отмечается, что данный экран получил фильтр синего света, сертифицированный TÜV Rheinland).

На задней панели Nubia X также расположены две камеры — 16-мегапиксельная с апертурой в f/1,8 и 24-мегапиксельная с апертурой в f/1,7. Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 845 и имеет до восьми гигабайтов ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти (разъема для карт microSD Nubia X не имеет). Аппарат оборудован аккумулятором емкостью 3 800 мАч и работает под управлением ОС Android 8.1.

Цены на Nubia X будут начинаться примерно от 470 долларов. «Топовая» же версия — с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти — будет стоить около $620.