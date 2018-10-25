Стартовали продажи игровых мониторов Acer Nitro

Компания Acer начала продажи новых игровых мониторов в линейке Nitro. Это модели Nitro VG и Nitro RG на базе матриц TN и IPS. Обе версии поддерживают разрешение до 4K и частоту обновления до 240 Гц.

Также мониторы могут похвастаться тонкими рамками и поддержкой технологии AMD Radeon FreeSync, которая синхронизирует частоту кадров дисплея с видеокартой. А функция Visual Response Boost избавляет от размытой картинки.

Из других особенностей отметим одиннадцать уровней настройки чёрного цвета и ряд технологий для улучшения изображения. К примеру, функция Flicker-less уменьшает мерцание, BlueLightShield снижает интенсивность синей части спектра, а Low dimming уменьшает яркость на 15% от номинальной при малой освещённости. Есть также возможность ручной настройки с помощью приложения Acer Display Widget.

Стоимость Acer Nitro VG270 диагональю 21,5 дюйма составляет 8990 рублей.