Ещё
Стартовали продажи игровых мониторов Acer Nitro
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартовали продажи игровых мониторов Acer Nitro 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания Acer начала продажи новых игровых мониторов в линейке Nitro. Это модели Nitro VG и Nitro RG на базе матриц TN и IPS. Обе версии поддерживают разрешение до 4K и частоту обновления до 240 Гц.
Также мониторы могут похвастаться тонкими рамками и поддержкой технологии AMD Radeon FreeSync, которая синхронизирует частоту кадров дисплея с видеокартой. А функция Visual Response Boost избавляет от размытой картинки.
Из других особенностей отметим одиннадцать уровней настройки чёрного цвета и ряд технологий для улучшения изображения. К примеру, функция Flicker-less уменьшает мерцание, BlueLightShield снижает интенсивность синей части спектра, а Low dimming уменьшает яркость на 15% от номинальной при малой освещённости. Есть также возможность ручной настройки с помощью приложения Acer Display Widget.
Стоимость Acer Nitro VG270 диагональю 21,5 дюйма составляет 8990 рублей.
Игромания.ру: последние новости
ASUS представила монитор на тему Call of Duty: Black Ops 4 Ритейлер случайно рассекретил цену смартфона OnePlus 6T до анонса Гибкий смартфон Huawei официально подтверждён
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль отказал России в военной просьбе734
Путин созвал Совбез из-за Сирии169
Экс-глава ФТС отдал 15 млн под угрозой смерти141
Конфликт из-за Азова, неожиданный взлет сборной и другие события четверга3
США готовятся к войне с Китаем53
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение