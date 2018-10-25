ASUS представила монитор на тему Call of Duty: Black Ops 4

Компания ASUS представила монитор ROG Swift PG258Q в дизайне Call of Duty: Black Ops 4. Новинка базируется на 25-дюймовой AH-IPS-панели с разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Время отклика составляет 5 мс. Яркость — 350 нит. Монитор поддерживает NVIDIA G-Sync и систему ULMB (Ultra low motion blur), которая снижает размытие в играх.

Из портов есть необходимый минимум — DisplayPort 1.2 и HDMI. Также следует отметить дизайнерские элементы в стиле игры. Вместо логотипа ASUS ROG есть фирменный символ Black Ops 4 янтарного цвета. Он проецируется на стол под монитором.

Стоимость ASUS ROG Swift PG 258Q Call of Duty-Black Ops 4 Edition составляет 549 долларов (более 36 тысяч рублей). Напомним, что ранее на сайте появилась рецензия на Call of Duty: Black Ops 4.