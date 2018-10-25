Ещё
ASUS представила монитор на тему Call of Duty: Black Ops 4
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ASUS представила монитор на тему Call of Duty: Black Ops 4 

Игромания.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания ASUS представила монитор ROG Swift PG258Q в дизайне Call of Duty: Black Ops 4. Новинка базируется на 25-дюймовой AH-IPS-панели с разрешением 2560 x 1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Время отклика составляет 5 мс. Яркость — 350 нит. Монитор поддерживает NVIDIA G-Sync и систему ULMB (Ultra low motion blur), которая снижает размытие в играх.
Из портов есть необходимый минимум — DisplayPort 1.2 и HDMI. Также следует отметить дизайнерские элементы в стиле игры. Вместо логотипа ASUS ROG есть фирменный символ Black Ops 4 янтарного цвета. Он проецируется на стол под монитором.
Стоимость ASUS ROG Swift PG 258Q Call of Duty-Black Ops 4 Edition составляет 549 долларов (более 36 тысяч рублей). Напомним, что ранее на сайте появилась рецензия на Call of Duty: Black Ops 4.
Игромания.ру: последние новости
Стартовали продажи игровых мониторов Acer Nitro Ритейлер случайно рассекретил цену смартфона OnePlus 6T до анонса Гибкий смартфон Huawei официально подтверждён
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль отказал России в военной просьбе721
Путин созвал Совбез из-за Сирии167
Экс-глава ФТС отдал 15 млн под угрозой смерти135
Конфликт из-за Азова, неожиданный взлет сборной и другие события четверга3
США готовятся к войне с Китаем51
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение