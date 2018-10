Apple сообщила о сбоях в работе сервисов

Ряд сервисов Apple работают со сбоями

Пользователи устройств Apple сообщают, что некоторые сервисы компании работают со сбоями.

О том, что «яблочная» продукция последние несколько часов серьезно сбоит, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте корпорации в разделе «Состояние системы».

В частности, пользователи отмечают низкую скорость работы таких сервисов, как облачного хранилища данных iCloud и его компонентов, а также «Back to My Mac», «Photos», «Find My Friends» и «Mail Drop».