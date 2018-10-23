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Объявлена российская цена на Sony WH-1000XM3
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Объявлена российская цена на премиальные наушники Sony WH-1000XM3 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: ferra
Компания Sony объявила о скором начале продаж в России премиальных наушников Sony WH-1000XM3. Они появятся в ноябре, а пока можно оформить предварительный заказ по цене 29 990 рублей.
Модель WH-1000XM3 получила новый шумоподавляющий HD-процессор QN1. По словам производителя, новый процессор может не только подавлять шум транспорта на уровне предшественника, но и лучше блокировать повседневные фоновые звуки, такие как шум улиц и человеческого голоса.
Наушники подходят для полетов. Они имеют функцию оптимизации по атмосферному давлению, которая позволяет характеристикам шумоподавления адаптироваться к большой высоте с помощью датчиков давления окружающего воздуха и, соответственно, оптимизировать шумоподавление.
Размеры наушников WH-1000XM3 стали компактнее, а вес уменьшен по сравнению с предшественником. Функция быстрой зарядки Quick Charging обеспечивает 5 часов работы в беспроводном режиме после 10 минут зарядки.
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