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HTC показала новые контроллеры для VR-шлемов
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HTC показала новые контроллеры для VR-шлемов 

Игромания.ру 6 часов назад
Фото: Игромания.ру
На Всемирной конференции по VR-индустрии в Наньчане, Китай, компания HTC представила новый набор контроллеров для виртуальной реальности. Он называется Vive 6DoF Developer Kit и включает в себя пару новых контроллеров, а также приложение для отслеживания.
Понятное дело, что это пока лишь тестовый вариант для разработчиков, однако это неплохой задел на будущее. Система вполне справляется с отслеживанием быстрых движений, что может быть важно в жарких виртуальных баталиях.
Пока не указано, когда новинка доберётся до прилавков. Однако сам факт выхода версии для разработчиков говорит о том, что процесс идёт. Кроме того, компания собирается предложить автономный шлем Vive Focus бизнес-клиентам в Японии с 30 октября.
А ещё ожидается, что новые контроллеры появятся и для этой модели, хотя никаких чётких сроков не называют. Всё это может дать производителю возможность занять часть нового рынка после многочисленных фиаско со смартфонами.
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