HTC показала новые контроллеры для VR-шлемов

На Всемирной конференции по VR-индустрии в Наньчане, Китай , компания HTC представила новый набор контроллеров для виртуальной реальности. Он называется Vive 6DoF Developer Kit и включает в себя пару новых контроллеров, а также приложение для отслеживания.

Понятное дело, что это пока лишь тестовый вариант для разработчиков, однако это неплохой задел на будущее. Система вполне справляется с отслеживанием быстрых движений, что может быть важно в жарких виртуальных баталиях.

Пока не указано, когда новинка доберётся до прилавков. Однако сам факт выхода версии для разработчиков говорит о том, что процесс идёт. Кроме того, компания собирается предложить автономный шлем Vive Focus бизнес-клиентам в Японии с 30 октября.

А ещё ожидается, что новые контроллеры появятся и для этой модели, хотя никаких чётких сроков не называют. Всё это может дать производителю возможность занять часть нового рынка после многочисленных фиаско со смартфонами.