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Показан способ выкрасть пароли с Android
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"Он убивает родных и тратит миллиарды"

Показан способ выкрасть пароли с Android на расстоянии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сотрудник организации Checkmarx Педро Умбелино (Pedro Umbelino) рассказал, как можно выкрасть информацию с любого устройства с помощью NFC-чипа. Технику взлома с большого расстояния он продемонстрировал на конференции Hack.lu 2018, запись его выступления доступна на YouTube.
Умбелино использовал технологию NFC для передачи паролей. Взлом возможен, даже если на гаджете отключена передача данных. По его мнению, прием под названием NFCdrip можно использовать как для Android-смартфонов, так и для ноутбуков. Эксперт продемонстрировал атаку, при которой на Android-устройстве изменяется режим работы NFC. На гаджет устанавливается вирусная программа, которая инициирует передачу пароля на другое устройство.
В привычном режиме NFC-чип способен передать информацию на совсем небольшое расстояние. Однако Умбелино удалось переслать данные с взломанного устройства, расположенного на расстоянии почти три метра. При передаче на большие расстояния в данных возникают неточности, но все же хакеру удалось передать сигнал на 10 и даже 60 метров.
Ранее специалисты продемонстрировали скиммеры (устройства для кражи денег с карт), сконструированные из офисных телефонов Samsung. Полученная информация передавалась преступникам.
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