Часики тикают. Никто так и не понял, зачем они нужны

Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4

В сентябре компания Apple представила новые умные часы Apple Watch Series 4. Когда первая версия этого гаджета появилась несколько лет назад, никто не мог однозначно ответить на вопрос, зачем они нужны да и нужны ли вообще. Специальный корреспондент «Ленты.ру» Михаил Карпов , который использовал Apple Watch с самого их появления, пытается ответить на него, а заодно рассказывает о личном опыте использования новых Apple Watch Series 4.

Жесткая посадка

— Ты **** [больной на голову]? Ты кровать сломал! — орет жена.

Несколько секунд назад я грохнулся на кровать, имитируя падение: хотел проверить новую функцию Apple Watch Series 4, которая отслеживает случайное падение владельца и, если тот не шевелится после этого некоторое время, вызывает ему скорую. Вероятно, я не убедил часы в случайности произошедшего, зато сломал одну из реек, на которых лежал матрас.

— Падай на пол, — продолжает ворчать супруга. — Если они и после этого не вызовут тебе скорую, ничто не поможет.

После нескольких неудачных попыток понимаю, что смелости по-настоящему грохнуться на пол у меня не хватит, да и не стоят подобные эксперименты такого риска. Как это ни странно, похоже, новые Apple Watch действительно реагируют именно на случайное падение — это проверяло одно западное издание, наняв для этой цели профессиональную каскадершу, которая действительно умеет падать.

Впрочем, все это было проделано исключительно из интереса — нужно же посмотреть, как работают новые функции, раз уж получил устройство на тест! Немалую часть возможностей часов, объявленных на презентации Apple, составляют именно такие — которыми никто не будет (да и не сможет) активно пользоваться, но которые могут спасти жизнь.

Теперь они, помимо того, что могут обнаруживать повышенный пульс в состоянии покоя, замечают мерцательную аритмию, пониженный пульс, случайные падения и даже позволят делать электрокардиограмму (к сожалению, в России эта функция наверняка будет активирована нескоро, ведь для этого необходимо получить одобрение регулирующих органов). Циник, иногда подающий слабый голосок в моей голове, говорит: «Это они все пиарятся, это все ради денег», но факт остается фактом. Apple Watch действительно спасают жизнь, и теперь будут делать это намного эффективнее.

Кому это надо?

Когда появились первые Apple Watch, многие энтузиасты испытали настоящее разочарование. Ну, компания Стива Джобса , где твои революционные инновации? Вот эта прямоугольная коробочка с колесиком за бог знает сколько денег? Ну хоть бы круглой ее сделали! Все же любят круглые часы!

Обзоры первой модели отражали общий консенсус: да, это забавная штука, которая вроде бы не позволяет пропускать звонки и важные уведомления, показывает погоду, не дает забывать о важных событиях, мотивирует заниматься спортом и показывает потраченные калории… Но в целом делает все это достаточно посредственно, да к тому же заметно подтормаживает.

Тем не менее я, как настоящий фанбой, через пару месяцев купил себе 42-миллиметровую алюминиевую модель, прямо по пути из магазина синхронизировал с айфоном и нацепил на запястье. Поначалу было жутко некомфортно — в последний раз часы я надевал, наверное, году в 2000-м, а потом их вполне успешно заменил сотовый телефон. Затем появились смартфоны, и мысли о приобретении очередной ненужной побрякушки меня с тех пор даже не посещали.

Но внезапно оказалось, что Apple Watch, несмотря на все недостатки, несмотря на несовершенство первой версии watchOS, действительно полезная штука! Понял я это только через два года, когда, надевая уже привычный ремешок на руку после душа, умудрился уронить часы на кафельный пол и разбить стекло дисплея вдребезги.

В первый же день я пропустил пару важных звонков, не ответил вовремя на сообщения с работы, а тренировка с утра не принесла такого удовлетворения, как обычно: оказалось, что закрывание разноцветных кружков, отображающих активность в течение дня, неплохо мотивирует вести здоровый образ жизни (кстати, до того, как у меня появились Apple Watch, я весил около 100 килограммов и даже не помышлял об утренней зарядке, не то что о полноценных занятиях в зале).

Через две недели душа не выдержала. Пришлось бежать в ближайший сервис-центр и за немалые деньги менять стекло. Да, приложениями на первых Apple Watch пользоваться до сих пор невозможно. Да, после тренировки они зачастую разряжаются по пути с работы. Но без них плохо.

Розовый ремешок

На первых часах от Apple уже не обновляется ПО, плохо держит заряд аккумулятор, а стеклянная поверхность пульсометра истерлась, поэтому иногда они показывают совершенно безумную частоту пульса, а то и вообще «теряют» руку. Что ж, наука умеет много гитик, прогресс ушел далеко вперед, а передо мной лежит коробка с новенькими Apple Watch Series 4. Пора посмотреть, что будет!

Открываю коробку и обнаруживаю часы, запакованные в бархатистый кармашек. Вытаскиваю, и они тут же включаются сами по себе, призывая синхронизировать их с айфоном. Мне досталась 44-миллиметровая модель — она существенно больше моих старых 42-миллиметровых (до четвертой серии Apple выпускала 38 и 42-миллиметровые часы, а теперь — 40 и 44-миллиметровые).

Вспоминаю, что поначалу Apple Watch хвалили за то, что они маленькие, — продукция конкурентов представляла собой гигантские карикатурные шайбы. Но 44-миллиметровка очень аккуратная и смотрится на руке ничуть не хуже, а даже лучше моего старичка — вероятно, потому, что стала тоньше, а дисплей ее теперь занимает почти всю фронтальную панель. Поменялось не только это — более плавные формы, более аккуратное колесико Digital Crown, приятный золотистый цвет алюминиевого корпуса…

Единственное, что смотрится странно на моей руке, — это пастелево-розовый ремешок, входящий в комплект. «Смени на черный, у тебя же есть!» — говорит коллега. Но я решаю, что буду стойко придерживаться комплектации, которую мне предоставили для обзора. И пусть все думают что хотят (возможно, вообще стоит стрельнуть у коллеги радужный ремешок).

День первый

Первым делом пробую новые циферблаты серии Infograph — они работают только на новых Apple Watch. Останавливаюсь на модульном. Для быстрого доступа ставлю на циферблат тренировки, кольца активности, таймер (на кухне пригодится), детальный прогноз погоды… Остается один слот — туда хочу поставить приложение «Напоминания» (в нем удобно составлять списки для похода в магазин), но обнаруживаю, что в списке его нет. Как так? Оказывается, далеко не все штатные приложения можно поставить на новый циферблат. Странно, но ладно, проехали.

Пытаюсь пообщаться с голосовым помощником Siri. Раньше его можно было вызвать долгим нажатием на колесико Digital Crown или подняв руку с часами и сказав «Привет, Siri!» Но в новой версии операционной системы часов есть и новый способ — достаточно просто поднять руку и поднести поближе к лицу, тогда команды можно произносить сразу.

«Сколько времени?» — спрашиваю у часов. Часы молчат. «Сколько времени?» — повторяю раздраженно. «Московское время 15 часов!» — отзываются коллеги. Нет, так дело не пойдет. Лезу в Google . Ах! Оказывается, не надо ждать, пока загорится экран, нужно говорить сразу, как поднес часы ко рту. Теперь все получается, однако просьба «расскажи анекдот» ставит Siri в тупик. Вскоре она перестает отвечать и на другие вопросы. Что за чертовщина? Отвязываю и заново синхронизирую часы. Вот, теперь все в порядке.

День второй

На следующее утро просыпаюсь, отвожу детей в сад и иду в спортзал. О да! Наконец-то не стоит беспокоиться о том, что старые часы покажут зашкаливающие 200 ударов в минуту или сползут до 60 на велотренажере. Пульс отслеживается бесперебойно, сожженные калории считаются исправно.

Пытаюсь проверить новую функцию — по идее, часы должны сами понимать, что вы начали тренироваться, и спросить, а не хотите ли вы запустить отслеживание упражнений? Увы, эта функция практически бесполезна, так как уведомление приходит, похоже, только при беге или занятии на степпере, да и то через пять-шесть минут после начала занятий. И хотя эти самые пять-шесть минут учитываются в статистике, не было ни одного случая, чтобы я не запустил соответствующее приложение через две-три минуты после начала.

Функция автоматического завершения тренировки полезнее. Она срабатывает, когда пульс снижается до показателей покоя. С другой стороны, даже если я забываю завершить отслеживание занятий, все равно спохватываюсь раньше, чем это делает Apple Watch.

Странно, но Apple до сих пор не позволяет в своем штатном приложении отслеживать силовые тренировки. Казалось бы, уже все есть: и йога, и плаванье, и даже пеший туризм, а самый популярный вид активности все равно приходится фиксировать с помощью категории «другое». Можно, конечно, воспользоваться программами сторонних разработчиков, но все они излишне сложные, для каждого подхода приходится выбирать вес и тип упражнения. Короче, нужно конкретно заморочиться, а я не хочу.

В магазине привычным жестом пытаюсь включить список покупок, но вспоминаю, что на новом циферблате его нет, а старым пользоваться уже не хочется. Чертыхаясь, лезу в список приложений и запускаю его оттуда, и тут замечаю, что рукав куртки, соприкасаясь со стеклом дисплея, уже успел поставить несколько галочек возле позиций, которые я еще не взял. Странно, вроде бы с прошлыми часами такого не случалось.

Самая большая радость, конечно, заключается в том, что ничего не тормозит, и наконец-то можно пользоваться сторонними приложениями. С другой стороны, никакой причины для этого до сих пор нет. Фитнес? Хватает и встроенных. Посмотреть баланс на счету в Сбербанке ? Легче застрелиться, ведь каждый раз приложение требует сначала залогиниться в айфонном. Разве что карты. Да, картами наконец-то можно пользоваться!

Радует и то, что ответить с часов на звонок, когда сидишь дома, а за телефоном идти лень, теперь проще простого. Прошлые часы теряли айфон, стоило уйти из кухни в гостиную, а подключение к абоненту занимало вечность, да еще грозило грохнуться в любой момент. Теперь все замечательно. Можно ходить по квартире, не поднимая руки, и тебя все равно услышат. И, главное, услышишь ты — крохотный динамик часов стал намного громче.

Ах, да, колесико приятно щелкает, как будто переводишь стрелки на механических часах! Причем щелчки ощущаются именно под пальцем, который его крутит, а не на руке, что сродни какой-то магии. Здесь нет специального механизма для этого, и щелчки отрабатываются исключительно вибромотором Taptic Engine.

И это, пожалуй, все. Рация Walkie-Talkie, с помощью которой можно посылать быстрые голосовые сообщения другим пользователям Apple Watch? Благодарю покорно, но нет. Представьте: сидите вы на совещании, забыли включить в рации режим «не беспокоить», и тут кто-нибудь из ваших контактов посылает вам какое-нибудь пикантное предложение… Нет, лучше даже не думать об этом. Всегда включенный экран? Его до сих пор нет, хотя странный ритуал выворачивания запястья для просмотра уведомления уже стал привычным и выполняется инстинктивно.

***

Apple Watch Series 4 — несомненно, не «прорыв» и не «новое революционное устройство», как пишут некоторые. Они прежде всего предназначены для тех, кто «подсел» на часы Apple и слишком засиделся на первых их поколениях. Да, пора апгрейдиться! И учтите: хотя компания утверждает, что заряда аккумулятора хватает на 18 часов работы, это не так. Учитывая, что мне приходит тонна уведомлений, и каждый день я так или иначе тренируюсь, батарейки железно хватает на два дня, в то время как первые Apple Watch при такой нагрузке зачастую разряжались уже к вечеру (причем с самого начала, со свежим аккумулятором).

Ну, а тем, кто до этого не понимал, зачем все это нужно, надеюсь, теперь все стало более или менее понятно. Apple Watch — недешевая штука, но без них жить намного сложнее. Скажете, что жили же люди без них — и большинство живет и не тратит по 35 тысяч на какую-то там безделушку? Так что ж, когда-то наши предки селились в пещерах и тоже чувствовали себя относительно неплохо. Главное — вовремя завалить мамонта, чтобы пропитания на неделю вперед хватило. С другой стороны, конечно, дети в Африке продолжают голодать.