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Lenovo представила смартфон S5 Pro
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Lenovo представила смартфон S5 Pro 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: twitter.com/thetechfansttf
Компания Lenovo продемонстрировала смартфон S5 Pro. Устройство оснащено двумя двойными камерами: основной на 12 и 20 Мп и фронтальной на 20 и 8 Мп.
Смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2246 х 1080 и классическим вырезом, технологию распознавания лица, поддержку быстрой зарядки и аккумулятор ёмкостью 3500 мАч. Аппаратной основой S5 Pro стал процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 Гб оперативной и 64 Гб флэш-памяти.
Устройство работает на Android 8.1 Oreo. S5 Pro поступит в продажу в Китае 23 октября по цене $190. Компания пока не сообщила, станет ли доступен смартфон и в других регионах.
Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi выпустила первый рекламный тизер смартфона Mi Mix 3. Ролик посвятил слайдер-конструкции устройства, при смещении которой появляется камера на 24 Мп.
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