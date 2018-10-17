Vertu: возвращение убитого бренда

Возвращение Vertu

Кипрская компания Baferton объявила о мероприятии, посвященном этому смартфону. Удастся ли возродить бренд и есть ли шанс на то, что он вызовет интерес покупателей?

Бренд люксовых смартфонов Vertu возвращается. Нынешний владелец марки, кипрская компания Baferton, как ожидается, анонсирует новое устройство 17 октября. В приглашении для журналистов подробностей нет. В нем лишь говорится, что мероприятие посвящено Vertu, анонс будет международным, а продукция «сделана вручную в Англии ».

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«За последние десять лет рынок телефонов сильно изменился, и здорово упал люксовый сегмент под влиянием iPhone и его вариаций. Меняется психология аудитории, которая покупает люксовые телефоны. Раньше эта аудитория была не требовательная, и для нее главным критерием выбора была марка ее престижности, известности и внешний вид. Сейчас все кардинально поменялось, и аудитория люксовых телефонов, сейчас уже смартфонов, становится требовательной, и софт является решающим критерием, причем как для обычных смартфонов, так уже и для люксовых. В этом кардинальное отличие тех времен, когда Vertu были популярны, и наших времен. Я боюсь, что шансов здесь не так много, потому что, скорее всего, опять будет вариация на тему Android. Скорее всего, нужны будут очень большие вложения в поддержку и продвижение. На мой взгляд, турецкая компания и турецкая экономика в целом не в том положении, чтобы потянуть этот проект, без долгосрочных инвестиций, на мой взгляд, мало что получится, и одного бренда здесь недостаточно».

Базирующаяся на Кипре компания Baferton принадлежит скандальному турецкому бизнесмену Мурату Хакану Узану, члену клана Узанов. В 2003 году имущество данного семейства в Турции конфисковали по обвинению в мошенничестве.

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«Vertu под конец жизни был достаточно сильно забыт и переходил из рук в руки. То, что последний владелец решил перезапустить бренд, совершенно глупое решение, потому что он уже его убил де-факто, обанкротив компанию, и чтобы запускать сейчас под этим брендом что-либо, нужно вкачивать очень большие деньги. На момент закрытия компании у компании были бутики по всему миру. На сегодняшний день все бутики закрыты, торговой собственной сети, которая может продавать Vertu, не существует, исходя из этого, не очень понятно, где они будут это продавать. Перед закрытием была идея того, что Vertu — это не только телефоны, это аксессуары, ручки, электроника, то есть идти достаточно широко и предлагать нечто подобное. Судя по тому, как новый владелец обошелся с этой компанией, компания с историей, в маркетинг и продвижение которой были вложены сотни миллионов евро еще компанией Nokia, и это происходило не один год, можно говорить, что там человек просто не понимает, чем он занимается, не понимает, что он делает. Презентация, которую они хотят провести, — это будет много шума из ничего, разовая акция. Они пошумят, и на этом все закончится».

Бренд Vertu был создан в 1998 году компаний Nokia. Люксовые телефоны стоили от 13 тысяч долларов. Всего производителю удалось продать около полумиллиона аппаратов. Россия была для Vertu одним из ключевых рынков.